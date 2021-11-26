  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Sağlık Yerli aşı varyantlara karşı etkili mi? Turkovac aşısı varyantalara etki olacak mı?
Sağlık

Yerli aşı varyantlara karşı etkili mi? Turkovac aşısı varyantalara etki olacak mı?

Turkovac aşısı ne kadar etkili? Yerli aşının kullanacağı gün iple çekiliyor. İlk aşısını ya da hatırlatma dozunu yerli aşı olmak isteyenler ise Turkovac’ın varyantlara karşı ne kadar etkili olduğunu araştırıyor. Peki, yerli aşı delta varyanta karşı koruyor mu?

Yeniakit Publisher
2021-11-26 11:41:00 -
Yerli aşı varyantlara karşı etkili mi? Turkovac aşısı varyantalara etki olacak mı?

Koronavirüs salgınının son bulması için aşıların son derece önemli olduğu ifade ediliyor. Ülkemizde 11 aydır Biontech ve Sinovac aşıları uygulanıyor. Bu süreçte yerli aşının önemli olduğu özellikle zaman zaman yaşanan tedarik sorunlarında ortaya çıktı. Acil kullanım onayı için başvurusu yapılan Turkovac’ın yeni yıl gelmeden uygulanmaya başlaması bekleniliyor. Peki, yerli aşı varyantalara karşı korur mu?

Yerli aşı varyantlara karşı etkili mi? Turkovac aşısı varyantalara etki olacak mı?

Yerli aşı adayı TURKOVAC'ın çeşitli varyantlar üzerinde etkinliğine yönelik çalışmalar yürütülüyor. Bu çerçevede aşının Alfa varyantına karşı yüzde 100 etkili olduğu belirlenirken, izole edilen Delta varyantı üzerindeki incelemeler devam ediyor.

Evlilik öncesi SMA testleri zorunlu mu oldu?
Evlilik öncesi SMA testleri zorunlu mu oldu?

Sağlık

Evlilik öncesi SMA testleri zorunlu mu oldu?

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan net mesaj: İnşallah tamamen ortadan kaldıracağız
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan net mesaj: İnşallah tamamen ortadan kaldıracağız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü’yle ilgili mesaj yayımladı. ..
Prof. Dr. Bengi Başer'den sokak olaylarını kışkırtma çabası!
Gündem

Prof. Dr. Bengi Başer'den sokak olaylarını kışkırtma çabası!

Pandemi sürecinde çizdiği felaket senaryoları ile halka korku pompalayan Prof. Dr. Bengi Başer, "ekonomik kriz" çığırtkanlığı ile başlatılan..
Açıklanan son anket muhalifleri şoka soktu
Siyaset

Açıklanan son anket muhalifleri şoka soktu

Yayınlanan son anket sonuçlarına göre, vatandaşların yüzde 60'ı enflasyon, fahiş fiyat ve işsizlik gibi ekonomik sorunları muhalefetin değil..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay