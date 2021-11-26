Koronavirüs salgınının son bulması için aşıların son derece önemli olduğu ifade ediliyor. Ülkemizde 11 aydır Biontech ve Sinovac aşıları uygulanıyor. Bu süreçte yerli aşının önemli olduğu özellikle zaman zaman yaşanan tedarik sorunlarında ortaya çıktı. Acil kullanım onayı için başvurusu yapılan Turkovac’ın yeni yıl gelmeden uygulanmaya başlaması bekleniliyor. Peki, yerli aşı varyantalara karşı korur mu?

Yerli aşı varyantlara karşı etkili mi? Turkovac aşısı varyantalara etki olacak mı?

Yerli aşı adayı TURKOVAC'ın çeşitli varyantlar üzerinde etkinliğine yönelik çalışmalar yürütülüyor. Bu çerçevede aşının Alfa varyantına karşı yüzde 100 etkili olduğu belirlenirken, izole edilen Delta varyantı üzerindeki incelemeler devam ediyor.