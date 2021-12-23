Yerli ve milli aşı Turkovac acil kullanım onayı aldı. Bu gelişmenin ardından pek çok kişi “Yerli aşı ne zaman kullanılacak?” sorusunun cevabını araştırmaya başladı.

Yerli aşı Turkovac randevusu ne zaman başlayacak?

TURKOVAC'a ilişkin Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumunun (TİTCK) sitesinde yayımlanan duyuruda "Dünya Sağlık Örgütü ve Sağlık Bakanlığı tarafından bulaşıcı hastalıklar kapsamında kabul edilen Kovid-19 pandemisi ile mücadele kapsamında kullanılması planlanan, Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) desteğiyle geliştirilen ilk yerli ve milli inaktif Kovid-19 aşısı TURKOVAC halka hızlı erişiminin sağlanması için Acil Kullanım Onayı kapsamında değerlendirilmiştir. Bilimsel değerlendirmeler sonucunda, Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumunca ilgili aşı için Acil Kullanım Onayı verilmiştir” ifadelerine yer verildi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Gelecek hafta tetkiklerinin biteceğini ümit ediyoruz. Gelecek haftadan itibaren yaygın kullanıma geçmiş olacağız. Gelecek hafta sonundan itibaren başta şehir hastanelerimiz olmak üzere yaygın kullanıma geçmiş olacağız" dedi.