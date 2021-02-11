Aralık 2019’da ortaya çıkan koronavirüs salgınına karşı mücadele devam ediyor. Pek çok ülke salgına karşı aşılama çalışmalarını sürdürüyor. Ülkemizde de Çin’den gelen CoronaVac aşılarına acil kullanım onayı verildi ve 14 Ocak’ta aşılamalar başladı. 2 milyon 800 bini aşkın kişiye Türkiye’de aşı yapıldı. Vatandaşlar yerli aşının ne zaman uygulanacağını merak ediyor. Yerli aşıda son durum nedir?

Yerli aşı son durum! Yerli aşı ne zaman kullanılacak?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yerli aşının son derece kıymetli olduğunu ifade etti. Bakan Koca, “Faz-1 çalışması devam ediyordu, bitmişti, Faz-2 çalışması bugün (10 Şubat 2021) başlamış oldu. Yani, inaktif daha önce Faz-1 çalışması başlanan ve biten aşının Erciyes Üniversitesinde Faz-2 çalışması başlamış oldu. Zannediyorum 1 hafta veya 10 gün içinde, çok geç olmayacak, en az 3 aşının Faz-1 çalışması için de izin verilerek başlanmış olacak ve her geçen gün bu sayılar giderek artmış olacak. Önemli olan bu dönemde, bu aşıları erken dönemde yerli aşıyı geliştirebilir olmak. Yani preklinik safhası bitti, insan çalışmaları safhasına geçilmiş oldu. Zannediyorum Faz-3 çalışmasına daha önce de söylediğim şekliyle nisan ayı ve sonrası dönemde de diğer aşılar olmak üzere başlamış olacağız” dedi.

Küresel bir aşı savaşı başladığını ifade eden Koca, “Aşı küresel bir savaşa döndü ve bu anlamda yapılan birçok şeyin olduğunu biz biliyoruz ama biz vatandaşımızı dünyada en az etkilenen ve bu tedariki sağlayan ülke olma noktasında yoğun bir gayret ve çaba içindeyiz. Bundan da emin olalım. Artık bundan sonraki süreçte aşının gelişiyle de ilgili doğrusu 'Bugün şu kadar geldi, bu kadar gelecek' gibi söylemekten yana değiliz. Çünkü bunun da başka ülkeler nezdinde birtakım sorunlar oluşturduğunu, hem firma hem aşının geldiği ülke de kendi vatandaşını aşılamak anlamında. Mesela dün ve bu sabah ayrıca aşı gelmiş oldu Türkiye'ye. Ama biz bunu söylemedik. Şimdi ilk defa benden duyuyorsunuz. Onun için vatandaşımız müsterih olsun. Biz daha fazla aşıyı birçok firmadan getirmek noktasında yoğun bir gayret içindeyiz. Bundan emin olalım” diye konuştu.