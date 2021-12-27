Milyonların merakla beklendiği yerli aşıyla ilgili geçtiğimiz günlerde flaş gelişmeler yaşandı. Turkovac aşısına acil kullanım onayı verildi. Peki, Turkovac aşı randevusu nereden alınır?

Yerli aşı randevusu başladı mı? Turkovac randevusu açıldı mı?

Turkovac aşı randevusu henüz açılmadı. Bu hafta sonuna kadar randevuların açılması bekleniyor. Turkovac randevuları açıldığında haberlerimizde yer vereceğiz. Bilindiği gibi aşı randevuları ALO 182 ve MHRS üzerinden alınabiliyor.

Kovid-19'a karşı yerli aşı TURKOVAC'ı geliştiren Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Aykut Özdarendeli,”Klinik aşamalarda, deney hayvanlarında aşının etkinliğini ve güvenli olduğunu, çok yönlü çalışmalarımızla ortaya koyduk. Daha sonra Faz-1 çalışmaları Kasım 2020'de başladı, güvenlik oldukça önemliydi faz-1'de. Faz-1 çalışmaları 2021 Ocak sonunda bitti ve şubat ayında Faz-2 çalışmaları başladı ve onu da nisan ayında bitirdik ve gayet etkili, güzel sonuçlar elde ettik. Ardından da TUSEB'in Sağlık Bakanlığı ile birlikte yürüttüğü Faz-3 çalışmaları hazirandan bu yana devam ediyor. Bu noktada elde edilen veriler neticesinde otoritelere başvurularak TURKOVAC aşısının acil kullanım onayı aldı” dedi.