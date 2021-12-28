Yerli aşı Turkovac için acil kullanım onayı verildi. Aşının ilk sevkiyatı ise geçtiğimiz günlerde yapıldı. Vatandaşlar ise yerli aşının ne zaman uygulanacağını araştırmaya başladı.

Yerli aşı randevuları açıldı mı?

Yerli koronovirüs aşısı Turkovac geçtiğimiz günlerde acil kullanım onayı aldı. TURKOVAC'a ilişkin Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumunun (TİTCK) sitesinde yayımlanan duyuruda, "Dünya Sağlık Örgütü ve Sağlık Bakanlığı tarafından bulaşıcı hastalıklar kapsamında kabul edilen Kovid-19 pandemisi ile mücadele kapsamında kullanılması planlanan, Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) desteğiyle geliştirilen ilk yerli ve milli inaktif Kovid-19 aşısı TURKOVAC halka hızlı erişiminin sağlanması için Acil Kullanım Onayı kapsamında değerlendirilmiştir. Bilimsel değerlendirmeler sonucunda, Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumunca ilgili aşı için Acil Kullanım Onayı verilmiştir” ifadeleri yer aldı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada aşının kullanımına ilişkin bu haftayı işaret etti.

Bakan Koca, "Gelecek haftadan itibaren yaygın kullanıma geçmiş olacağız. Gelecek hafta sonundan itibaren başta şehir hastanelerimiz olmak üzere yaygın kullanıma geçmiş olacağız" dedi.

Turkovac aşı randevuları henüz açılmadı. Turkovac aşı randevuları açıldığında haberlerimizde yer vereceğiz.

20 ayda seri üretime başlandı

Türkiye'de ilk vakanın görüldüğü 2020 Mart'ının ardından salgının durdurulabilmesinin en etkili yolu olarak görülen Kovid-19 aşısının yerli olarak üretilmesi için çalışmalara hızla başlandı.

Bu kapsamda, Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) ve Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumunun (TÜBİTAK) desteğiyle yürütülen aşı çalışmaları arasında en hızlı ilerleyeni, Erciyes Üniversitesince geliştirilen inaktif Kovid-19 aşısı oldu.

Geliştirme çalışmalarına Nisan 2020'de başlanan yerli aşının hayvanlar üzerinde denendiği klinik öncesi (preklinik) aşaması Ekim 2020'de başarıyla tamamlandı.

Daha sonra yerli aşı, Kasım 2020'de başlanan Faz-1 çalışması kapsamında 44 gönüllüye uygulandı.

Yerli aşının 250 gönüllüyle yürütülen Faz-2 kapsamındaki ilk dozu ise 10 Şubat 2021'de yapıldı. Her iki aşamada da aşıyla ilgili olumlu verilerin elde edilmesiyle Faz-3 çalışmasına geçildi.

Yerli Kovid-19 aşısının Faz-3 kapsamındaki ilk dozu, 22 Haziran 2021'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın video konferans ile katıldığı Ankara Şehir Hastanesindeki programda yapıldı.

Erdoğan, bu programda yerli inaktif Kovid-19 aşısının adının "TURKOVAC" olduğunu açıkladı.

Faz-3 çalışmalarında daha önce koronavirüs geçirmeyen ve hiç Kovid-19 aşısı olmayan binlerce gönüllüye TURKOVAC uygulandı.

TURKOVAC'ın Faz-3 kapsamında "hatırlatma dozu" olarak uygulandığı çalışmaya da Ekim 2021'de başlandı. Bu kapsamda, iki doz Sinovac aşısı olmuş gönüllülere tercihlerine göre hatırlatma dozu olarak TURKOVAC veya Sinovac aşısı uygulandı.