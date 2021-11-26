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Sağlık Yerli aşı ne zaman kullanılacak? Turkovac aşısı acil kullanım onayı ne zamana çıkar?
Sağlık

Yerli aşı ne zaman kullanılacak? Turkovac aşısı acil kullanım onayı ne zamana çıkar?

Turkovac aşısı ne zaman kullanılacak? Koronavirüs salgınıyla mücadelede yerli aşının önemi son derece büyük. Milyonlar yerli aşısının ne zaman kullanılacağını araştırmaya başladı. Yerli aşı ne zaman uygulanacak? Turkovac aşı randevusu ne zaman alınacak?

Yeniakit Publisher
2021-11-26 12:13:00 -
Yerli aşı ne zaman kullanılacak? Turkovac aşısı acil kullanım onayı ne zamana çıkar?

Milyonlarca kişi yerli aşının ne zaman kullanılacağını araştırıyor. Peki, Turkovac 2022’de uygulanacak mı? Turkovac 4.doz olarak mı kullanılacak?

Yerli aşı ne zaman kullanılacak? Turkovac aşısı acil kullanım onayı ne zamana çıkar?

Acil kullanım onayı, Dünya Sağlık Örgütü veya Sağlık Bakanlığı tarafından bulaşıcı hastalıklar kapsamında kabul edilen, halk sağlığını ciddi olarak tehdit eden istisnai durumlarda sorumlu kurum tarafından verilen kullanım izni anlamına geliyor.

Türkiye'de aşılar için bu süreç, TİTCK tarafından "Acil Kullanım Onayı Başvurusu ve Değerlendirmesi Hakkında Kılavuz" ışığında yürütülen incelemeler sonucunda tamamlanıyor.

Buna göre, yerli aşı adayı TURKOVAC için öncelikle başvurunun ön değerlendirmesi yapılacak. Bu aşama bittiğinde ise aşıyla ilgili yürütülen çalışmaların sonuçlarına odaklanılacak ve kapsamlı değerlendirme süreci başlayacak.

Değerlendirme aşamasında aşının yarar/risk dengesi, klinik verileri, halk sağlığına faydaları gibi kıstaslar bilimsel ve uluslararası standartlara göre ele alınacak.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, aşının kullanımına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Koca, “Yerli Kovid-19 inaktif aşımız TURKOVAC, Acil Kullanım Onayı'na müracaat etmiştir. Yıl bitmeden yaygın kullanıma gireceğini ümit ediyoruz. Hücreden aşıya kadar her aşaması ülkemizde ve ülkemiz bilim insanlarınca geliştirilen milli aşımızın ülkemize, milletimize ve tüm dünyaya hayırlı, uğurlu olmasını dilerim” dedi.

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