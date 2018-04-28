Yerli akıllı mühimmat NAM-L'a müthiş özellik!

Türkiye'nin tam bağımsız ülke olabilmesi için savunma sanayisinin yeterli hale gelmesi gerekiyor. Bu alanda eksikliği fark eden ve birçok çalışmaya imza atan hükümet, savunma sanayinin millileştirilmesi için yerli Ar-Ge ve üretimi destekleyerek ülkemizin yeterliliğinin artırılmasına katkı sağlıyor. Birçok özel şirket, teknokent ile küçük ve orta işletmeli kuruluşlar da savunma sanayinin yerlileştirilmesi için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu anlamda roket ve füze sistemleri ile ülke savunmasına katkıda bulunan Roketsan tarafından geliştirilen Mini Akıllı Mühimmat MAM-L sürekli geliştirilmeye devam ediyor.Yari aktif lazer arayıcı başlıkla 8 km’nin üzerinde menzile sahip olan mühimmat, artik opsiyonel GPS destekli INS özelliğiyle 14 km’ye kadar etkili olabiliyor.



MAM-L SİSTEMÖZELLİKLERİ



Lazer arayıcı başlığı ile yüksek vuruş hassasiyetine sahiptir ve hareketli hedeflere karşı da etkilidir.

Hafif yapılar, zırhsız kara araçları, radar antenleri, silah mevzileri gibi yumuşak hedefler ve 25 m çaptan büyük bir alanda dağılmış personel, yüksek infilaklı parçacık etkili harp başlığının olası hedefleridir.