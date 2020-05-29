Yerköy’de Trafik kazası 2 yaralı
Yozgat’ın Yerköy ilçesi Salmanlı Köyü mevki’inde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Yozgat’ın Yerköy ilçesi Salmanlı Köyü mevki’inde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Yozgat-Ankara karayolu üzerinde A.Ç. idaresindeki 34 DF 2049 plakalı otomobil, Salmanlı köyü mevki’inde sürücünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak devrildi.
Meydana gelen kazada sürücü A.Ç. ile Z.Ç. yaralandı. Yaralılar 112 sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Yerköy Devlet Hastanesine kaldırıldı.