  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Yerköy’de Trafik kazası 2 yaralı

Yozgat’ın Yerköy ilçesi Salmanlı Köyü mevki’inde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2020-05-29 17:06:29 -
Yerköy’de Trafik kazası 2 yaralı

Yozgat’ın Yerköy ilçesi Salmanlı Köyü mevki’inde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.


Yozgat-Ankara karayolu üzerinde A.Ç. idaresindeki 34 DF 2049 plakalı otomobil, Salmanlı köyü mevki’inde sürücünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak devrildi.


Meydana gelen kazada sürücü A.Ç. ile Z.Ç. yaralandı. Yaralılar 112 sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Yerköy Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2009 model Opel Astra
Satılık 2009 model Opel Astra

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı