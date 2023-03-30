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Medya Yerini buldu! İrfan Değirmenci Halk TV'ye veda edip TİP'ten aday oldu
Medya

Yerini buldu! İrfan Değirmenci Halk TV'ye veda edip TİP'ten aday oldu

Yeniakit Publisher
2023-03-30 22:53:00 - 2023-03-30 23:09:47

Halk TV Ana Haber sunucusu İrfan Değirmenci, ekrana veda edeceğini duyurduğu açıklamasında TİP'ten milletvekili adayı olduğunu söyledi. Değirmenci, "Bugüne kadar size hiç yalan söylemedim." diyerek şaşkınlık yaşattı.

Çıktığı her bültende söylediği yalanlara karşın "Size hiç yalan söylemedim." arsızlığında bulunan İrfan Değirmenci, Halk TV'ye veda etti.

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Değirmenci, İslami değerlere karşı TİP'ten milletvekili adayı olacağını söyledi.

Değirmenci, adaylığını şöyle duyurdu:

Birkaç güne Halk TV'de bayrağı bir başka meslektaşıma devredeceğim. Size hiç yalan söylememiş olmanın iç huzuruyla kendimi sizlerin ellerine, oylarına emanet edeceğim. Türkiye İşçi Partisi milletvekili adayıyım dostlar.
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