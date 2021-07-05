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Eğitim Yerel yerleştirmede hangi okullar tercih edilecek?
Eğitim

Yerel yerleştirmede hangi okullar tercih edilecek?

Okul puanıyla hangi liseler tercih edilebilir? Lise tercih dönemi başladı. Okul puanıyla sınavsız öğrenci alan liselere yerleşmek isteyenler tercih işlemlerinin nasıl yapılması gerektiğini araştırıyor. Peki, adrese dayalı lise tercihi nasıl yapılıyor? Lise tercihleri nereden yapılıyor?

Yeniakit Publisher
2021-07-05 12:26:00 -
Yerel yerleştirmede hangi okullar tercih edilecek?

Öğrenciler liselere; merkezi sınav, yerel yerleştirme ve yetenek sınavlarına göre yerleştiriliyor. LGS’ye girmeyen ya da düşük puan alanlar adrese dayalı yerel yerleştirmenin nasıl yapıldığını merak ediyor. Peki, yerel yerleştirmede okul tercih işlemleri nasıl yapılıyor?

Yerel yerleştirme nedir?

Yerel yerleştirme Okulların türü, okulların kontenjanı, okulların bulundukları yere göre oluşturulan ortaöğretim kayıt alanı ile öğrencilerin ikamet adresleri, öğrencilerin ortaokullarda bulunuşlukları, tercih önceliği, okul başarı puanları, devam-devamsızlık ve yaş kriterleri göz önünde bulundurularak yapılan yerleştirmeye verilen isimdir.

Yerel yerleştirmede hangi okullar tercih edilecek?

Öğrenciler, merkezi sınav puanı ile öğrenci alan okullar, yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullar ve pansiyonlu okullar olmak üzere üç grupta tercih yapabilecek.

Sınava giren ve merkezi sınav puanına sahip öğrenciler dahil tüm öğrenciler yerel yerleştirme ile öğrenci alan okul tercihinde bulunmak zorunda olacak. Yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullar ekranından tercih yapılmaması durumunda, öğrencilere merkezi sınavla öğrenci alan okullar ile pansiyonlu okullar tercih ekranı açılmayacak.

Özel ortaöğretim kurumlarına ve yetenek sınavı ile öğrenci alan okullara kesin kayıt işlemini tamamlamış öğrenciler, tercihte bulunamayacaklar.

Merkezi sınava girmeyen öğrenciler ise yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullar ve pansiyonlu okullar olmak üzere iki grupta tercih yapabilecek.

Öğrenciler, ilk olarak yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullar ekranından tercih yapabilecek. Yerel yerleştirmede, tercihlerden ilk 3 okul kayıt alanından olmak üzere en fazla 5 okul tercih edilebilecek.

Tercihlerde, aynı okul türünden (Anadolu lisesi, mesleki ve teknik Anadolu lisesi, Anadolu imam hatip lisesi) en fazla 3 okul seçilebilecek.

Yerel yerleştirmeyle öğrenci alan okullar için tercihlerini yaparak kayıt işlemini tamamlayan öğrenciler, istemeleri halinde merkezi sınavla öğrenci alan okullar için açılacak ekrandan en fazla 10 okul, pansiyonlu okullar tercih ekranından da en fazla 5 okul olmak üzere 20 okul tercihinde bulunabilecek.

Yerel yerleştirme tercih ekranındaki "yeşil" renk öğrenci için ikamet adresinin bulunduğu kayıt alanındaki okulları, "mavi" renk komşu kayıt alanında yer alan okulları, "kırmızı" renk ise il içindeki diğer kayıt alanları ile il dışındaki kayıt alanlarını işaret edecek.

Bakanlığın takvimine göre, özel ortaöğretim kurumlarının kayıt işlemleri, yetenek sınavıyla öğrenci alan okulların iş ve işlemleri ile kayıtları bugünden itibaren 16 Temmuz'a kadar tamamlanacak.

Özel öğretim kurumlarına kayıt işlemini tamamlayan öğrencilere tercih ekranı açılmayacak. Öğrenciler, tercih süresi içerisinde kayıtlarını iptal ettirmeleri durumunda tercihte bulunabilecekler. 

Yerleştirme sonuçları, 26 Temmuz 2021 tarihinde "http://www.meb.gov.tr" adresinden ilan edilecek.

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