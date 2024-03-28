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Aktüel Yerel seçimler Türkiye genelinde seyahat hareketliliğini artırdı: Yoğunluk Doğu Anadolu
Aktüel

Yerel seçimler Türkiye genelinde seyahat hareketliliğini artırdı: Yoğunluk Doğu Anadolu

Yeniakit Publisher
2024-03-28 15:53:00 -
Yerel seçimler Türkiye genelinde seyahat hareketliliğini artırdı: Yoğunluk Doğu Anadolu

Yerel seçimler ülke genelinde seyahat hareketliliğini artırdı.

Obilet’ten yapılan açıklamaya göre, yerel seçimlerde oy kullanmak için memleketine vatandaşlar, online bilet satışlarında hareketliliğe neden oldu. Obilet’in verileri, 31 Mart yerel seçimleri nedeniyle en yoğun seyahat hareketliliğinin Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu ve Karadeniz bölgelerinde olduğunu gösteriyor. Kayıtlı oldukları seçim bölgelerinden uzakta yaşayan vatandaşların, oy kullanmak için döndükleri illere bakıldığında en büyük artış otobüs ve uçakla seyahatlerde, iller bazında ise Siirt, Ağrı, Batman Mardin, Muş, Kars, Giresun, Ordu, Rize ve Tokat illerinde gözlemleniyor. Yerel seçimlerde oy kullanacak vatandaşlar uçak biletlerini seçimden yaklaşık 2 hafta önce satın alırken, otobüs biletlerini ise çoğunlukla seçim haftasında satın alıyor. En çok bilet alınan tarih 29 Mart oldu.

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