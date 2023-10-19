Yerel seçimler öncesi flaş karar! 3 parti kapatıldı
Anayasa Mahkemesi, Değişim ve Demokrasi Partisi, Yeni Dünya Partisi ve Yeniden Birlik Partisi'nin kapatılmasına karar verdi.
Anayasa Mahkemesi (AYM), 3 siyasi partinin 'kendiliğinden dağılma hali' nedeniyle kapatılmasına karar verdi.
AYM, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Değişim ve Demokrasi Partisi, Yeni Dünya Partisi ve Yeniden Birlik Partisi'ne ilişkin açtığı davalarda nihai kararı aldı.
Yüksek Mahkeme, Yeni Dünya Partisi'nin üst üste iki kez büyük kongresini süresinde yapmadığı, Yeniden Birlik Partisi ile Değişim ve Demokrasi Partisi'nin ‘ilk büyük kongresini süresinde yapmadığı ve zorunlu organlarını oluşturmadığı’ gerekçeleriyle 'kendiliğinden dağılma hali' ve buna bağlı olarak hukuki varlığının sona ermesine hükmetti.
AYM'nin 3 partiye ilişkin kararları Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
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