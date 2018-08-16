31 Mart 2019 yerel seçimlerin erkene mi alınacak merak konusu olurken, AK Parti'den yerel seçimlere ilişkin açıklama geldi. AK Parti yerel seçimlerin erkene alınabilmesi için Meclis'de karar alınması gerektiğini söyleyerek CHP'nin yasa teklifini sunması halinde AK Parti'nin de bu teklife destek vereceği açıklandı. Peki yerel seçimler erkene mi alınacak? Yerel seçimler ne zaman yapılacak? Yerel seçimlerde AK Parti ve MHP ittifak yapacak mı? İşte detaylar...

YEREL SEÇİMLER NE ZAMAN YAPILACAK?

AK Parti Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Geldi yerel seçimlerin erkene mi alınacak sorusuna ilişkin, erken seçim tartışmalarına netliğe kavuşturarak henüz böyle bir durumun söz konusu olmadığının özellikle altını çizerek, CHP'den yerel seçimlerin erkene çekilmesine dair bir teklif sunulması halinde konunun yeniden değerlendirmeye alınacağını vurguladı. Bununla birlikte AK Parti Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Geldi; "Yerel seçimlerin erkene alınması için anayasa değişikliği gereklidir. Cumhuriyet Halk Partisi böyle bir teklif verirse, çünkü Ak Parti ve MHP’nin böyle bir çoğunluğu yok, 400 sandalye gerekir, CHP böyle bir teklif getirirse değerlendirilir. Şu an için böyle bir şey söz konusu değil. Biz seçimleri 31 Mart 2019 tarihinde yapılacak olarak çalışmalarımızı yürütüyoruz" şeklinde ifadelere yer verdi.

YEREL SEÇİMLERDE ORTAK İTTİFAK OLMAYACAK

MHP yerel seçim çalışmalarına hızlı başladı. Yerel seçimler için aday belirleme çalışmalarına şimdidan başlayan MHP, yerel seçimlerde partisini temsil edecek, adaylar için öncelikle mevcut belediye başkanlarına yönelecek. MHP, Belediye başkan adayını belirlemede kriter teşkilatın görüşleri de önemli etken olacak.

24 Haziran'da yapılan Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel seçimlerinde, seçmenin karşısına AK Parti ile kurduğu "Cumhur İttifakı" ile çıkan MHP, yerel seçimde herhangi bir ittifak yapmayacak. Seçime tek başına girecek şekilde hazırlanan MHP, seçimde AK Parti ile sadece "gönül ittifakı" yapacak ve ortak aday çıkarmayacak.