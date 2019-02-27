Yerel seçim öncesi son anket! 31 Mart 2019'da yapılacak mahalli idareler seçimler öncesi anket sonuçları bir bir açıklanıyor. İşte ortaya çıkan sonuçlar...

31 Mart'ta yapılacak yerel seçim öncesi Reuters Haber Ajansı ve MAK Araştırma anket sonuçlarını açıkladı. Reuters’ın aktardığına göre, İstanbul'da AK Parti'nin adayı Binali Yıldırım, CHP'nin adayıEkrem İmamoğlu'nun 1.5 puan önünde yarışı tamamlıyor. Erdoğan’ın sahaya inmesi olumlu etki yaptı Reuters’ın AK Parti’ye yakın kaynaklara dayandırdığı haberinde, Türkiye genelinde AK Parti’nin oy oranında Erdoğan’ın başlattığı kampanyanın olumlu etkilerinin kendini göstermeye başladığı belirtildi. İstanbul ve Ankara'da... MAK Araştırma’nın Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Kulat ise İstanbul ve Ankara’da AK Parti adaylarının kazanma ihtimalini daha yüksek gördüğünü söyledi. İstanbul’da 12 puan önde başlayan Yıldırım’ın İmamoğlu ile arasındaki farkın 6-7 puana kadar düştüğüne dikkat çeken Kulat, çalışmalara yeni başlayan Yıldırım’ın arayı tekrar açabileceğini belirtirken, İmamoğlu’nun ise toplumsal bir karşılık bulmaya başladığını aktardı.

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