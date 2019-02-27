Yerel seçim öncesi Mete Yarar'dan kritik uyarı

Habertürk ekranlarında Didem Arslan Yılmaz'ın sunduğu Türkiye'nin Nabzı programına katılan güvenlik uzmanı ve Süper Haber yazarı Mete Yarar, dikkat çeken ifadeler kullandı.

Yerel seçim öncesi provokasyona dikkat çekenMete Yarar, şunları söyledi:

İdlib

''Yurt dışındaki en önemli provokasyon noktalarından birisi İdlib. 12 tane gözlem noktamızın ve MİT görevlilerinin olduğu bir bölgeden bahsediyoruz. AA ve Sayın Çavuşoğlu da bazı körfez ülkelerinin, HTŞ ve bazı gruplara para karşılığı eylem yaptırdıklarını ve ÖSO'ya saldırttıklarını söyledi. Hatta bu provokasyonun genel anlamda Fırat Kalkanı, Zeytindalı ve Afrin bölgesinde olacağını da söyledi. Türkiye'nin eğer seçimlerine direk etki edecek bir eylem bekliyorsanız o zaman bunu PKK üzerinden veya Türkiye'deki sol örgütler üzerinden yapmazsınız. Çünkü o zaman bu yaptığınız eylem beka üzerine ise ters teper. Kim üzerinden yaparsınız? Son dönemde gelen istihbarat raporları ve bütün bilgiler de bunun üzerine. İdlib, Fırat Kalkanı ve Arfin Harekatı bölgesinde eylemler.''

FETÖ taktiği kullanılıyor

''Eğer 31 Mart'a kadar olacaksa ben oradan bekliyorum. Güneydoğu Anadolu bölgesinde, özellikle o hatta bekliyorum. Suriyeliler üzerinden bekliyorum. Çünkü bu tartışmanın alt malzemesi yapıldı. Uzun zamandır bu konunun tartışmaya açılması geçmiş dönemde FETÖ'nün kullandığı taktiklerdendir. Önce psikolojik alt yapısı olan tartışmayı açar. O tartışmayı olgunlaştırır, daha sonra eylemini yapar. El Nusra terör örgütünün Türkiye bağlantısı gibi söylemler üzerine hatırlarsını Ankara'da Karlov suikastini yaptılar. Türkiye'nin Suriye'ye silah gönderip göndermediği konusu izerinden MİT Tır'ları durdurulmuştu. Askerlerimizin bulunduğu güvenli bölgeye bir saldırı Allah göstermresin şok edici bir görüntü Türkiye'de herkesi sarsar. Onun için PKK ve ol örgütler üzerinden birşey yapılacağını zannetmiyorum.''

6-7 ekim olaylarının benzeri yaşatılabilir

''Bir suikastten bahsetmiyorum. Kavgalar, çocuklar ve büyüklerin karıştığı büyük olaylar ve bunun başka başka yerlere yansıması. 6-7 Ekim olaylarını benzeri olayları yaşatabilirsiniz. Eğer hücre yapılanmanız bu yönde ise. Ve benim bildiğim son dönemde özellikle emniyet ve istihbarat birimlerine çok sayıda gelen bilgi var. Bu konuda Türkiye bir tedbir almış durumda. Suriye'den gelenlerin kanaat önderleri de bu konuda bilgilendirilmiş durumda.''

Sosyal medyada biliçli bir hareket var

''Son konu da ekonomi. Türkiye'de geçmiş dönemde yaşananlara baktığınızda Türkiye'nin yumuşak karnı ekonomi. Ekonomiyi baltalayacak girişimler olabilir. Cumhurbaşkanlığı seçiminde yaşadıklarımız belli. Aynısını kısa vadede çok daha hızlı şekilde deneyeceklerini herkes düşünüyor. Son dönemde sosyal medyadan yapılan bilinçli bir hareket var. Şirketler aleyhine, bankalar aleyhine, kurumlar aleyhine yayılan bir tablo var. 31 Mart sonrası Türkiye nereye gidecek sorusunu tartıştırdıkları ve çok kötü bir tablo olacak algısı oluşturmaya çalıştırdıkları bir çalışma var. Bunların bir kısmı geçen gün yakalandılar. Sayın Bahçeli'nin söyledikleri geçmiş tecrübeler ve bugün yaşananların bir ifade tarzı. Siyasetçi nezaketi ile olanı söylüyor.''