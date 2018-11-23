Yerel seçim ittifakı dar kapsamlı olacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP lideri Devlet Bahçeli’nin Cumhur İttifakı'nın yerel seçimde de sürdürülmesi iradesinin ardından ittifak seçenekleri masaya yatırılıyor. Her iki parti önceki çalışmaları ikinci plana iterek bu kez yeni bir çerçeve üzerinde çalışmalarını yoğunlaştıracak.

AK Parti ve MHP'nin her seçim çevresinde aday gösterip göstermeyeceği yapılan çalışmalar kapsamında ortaya çıkacak. Her iki partinin aday tespitinde sona yaklaştığı ve noktayı koyduğu şehirlerdeki durum da müzakerelerde netlik kazanacak.

Dar kapsamlı olacak

Kulislere yansıyan bilgilere göre muhtemel ittifak dar kapsamlı olacak. Bu belediyeler Ankara, İstanbul, İzmir, Adana, Osmaniye, Isparta, Antalya, Mersin olarak konuşuluyor. Yeni ittifak formüllerinde MHP’nin İstanbul, Ankara ve İzmir’de aday çıkarmama ihtimali olduğu belirtiliyor. İddialara göre buralarda MHP, AK Parti adayını destekleyecek.

Şehirler belirlenecek

AK Parti’nin de MHP’nin elinde olan belediyeler başta olmak üzere bazı yerlerde MHP’ye destek verebileceği belirtiliyor. Ancak burada farklı iller ortaya atılıyor. Adana, Mersin ve Manisa’nın yanı sıra Isparta, Osmaniye de AK Parti’nin MHP’yi destekleyeceği iller olarak sayılıyor. Ancak Adana üzerinde bir mutabakatın olup olmadığı görüşmelerde netlik kazanacak.

AK Parti ve MHP müzakerelerinde kayyumlu belediyelerin durumu da yeniden masaya yatırılacak. İttifaka gidilmeyen seçim çevrelerinde ise her iki parti karşılıklı nezaket çerçevesinde kampanya yürütecek. Her iki partide önceki olduğu gibi görüşmelerin zarar görmemesi için yetkili isimler ve liderler dışında konuya ilişkin farklı kişilerin konuşmamasına özen gösterileceği belirtiliyor.

İki isim yürütecek

AK Parti de ittifak çalışmalarını yerel yönetimlerden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki ile MHP’den Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz yürütecek. Bu ikilinin hafta sonu veya hafta başında bir araya gelmesi bekleniyor. (Yeni Şafak)