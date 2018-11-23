0553 313 94 23

Yerel seçim ittifakı dar kapsamlı olacak

AK Parti ve MHP, Mart yerel seçimlerinde ittifak için yeniden masaya oturdu. Partiler 'mevcudu korumak ve muhalefetten yeni belediyeler almak' olarak çizilen ittifak çerçevesinin içini kısa sürede dolduracak. İki parti, ilk denemede ortaya konan çalışmaları ikinci plana atarak, yeni bir içerik hazırlayacak. İttifakın dar çerçevesi dar tutulacak.

23 Kasım 2018 Cuma 07:11
Yerel seçim ittifakı dar kapsamlı olacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP lideri Devlet Bahçeli’nin Cumhur İttifakı'nın yerel seçimde de sürdürülmesi iradesinin ardından ittifak seçenekleri masaya yatırılıyor. Her iki parti önceki çalışmaları ikinci plana iterek bu kez yeni bir çerçeve üzerinde çalışmalarını yoğunlaştıracak.

AK Parti ve MHP'nin her seçim çevresinde aday gösterip göstermeyeceği yapılan çalışmalar kapsamında ortaya çıkacak. Her iki partinin aday tespitinde sona yaklaştığı ve noktayı koyduğu şehirlerdeki durum da müzakerelerde netlik kazanacak.

Dar kapsamlı olacak

Kulislere yansıyan bilgilere göre muhtemel ittifak dar kapsamlı olacak. Bu belediyeler Ankara, İstanbul, İzmir, Adana, Osmaniye, Isparta, Antalya, Mersin olarak konuşuluyor. Yeni ittifak formüllerinde MHP’nin İstanbul, Ankara ve İzmir’de aday çıkarmama ihtimali olduğu belirtiliyor. İddialara göre buralarda MHP, AK Parti adayını destekleyecek.

Şehirler belirlenecek

AK Parti’nin de MHP’nin elinde olan belediyeler başta olmak üzere bazı yerlerde MHP’ye destek verebileceği belirtiliyor. Ancak burada farklı iller ortaya atılıyor. Adana, Mersin ve Manisa’nın yanı sıra Isparta, Osmaniye de AK Parti’nin MHP’yi destekleyeceği iller olarak sayılıyor. Ancak Adana üzerinde bir mutabakatın olup olmadığı görüşmelerde netlik kazanacak.

AK Parti ve MHP müzakerelerinde kayyumlu belediyelerin durumu da yeniden masaya yatırılacak. İttifaka gidilmeyen seçim çevrelerinde ise her iki parti karşılıklı nezaket çerçevesinde kampanya yürütecek. Her iki partide önceki olduğu gibi görüşmelerin zarar görmemesi için yetkili isimler ve liderler dışında konuya ilişkin farklı kişilerin konuşmamasına özen gösterileceği belirtiliyor.

İki isim yürütecek

AK Parti de ittifak çalışmalarını yerel yönetimlerden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki ile MHP’den Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz yürütecek. Bu ikilinin hafta sonu veya hafta başında bir araya gelmesi bekleniyor. (Yeni Şafak)

Haber Tarihi: 23 Kasım 2018 Cuma 07:11
  1. Osmaniye
  2. Manisa
  3. İzmir
  4. İstanbul
  5. Mersin
  6. Isparta
  7. Antalya
  8. Ankara
  9. Adana
  10. Devlet Bahçeli
  11. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
  12. Cumhur İttifakı
  13. AK Parti
  14. MHP

YORUM YAZ

  • Mehmet koçyiğit Mehmet koçyiğit 29 dk önce
    (Editörden: Tüm giderlerimizin kaynağıdır. Anlayışla karşılanacağını ümit eder, selam ve saygılarımızı sunarız.)
Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Adana'da terör operasyonu
  1. Adana'da terör operasyonu
  2. PYD'li teröristler ABD'yi yalanladı!
  3. BUDO'dan sefer iptalleri
  4. AK Parti'de bir ilk... Kampa girecekler
  5. "Tecavüz ettiler, hamile bıraktılar,..
  6. Cübbeli Ahmet Hoca sosyal medyadan..
  7. Pusat göz kamaştırdı
  8. Yerel seçim ittifakı dar kapsamlı olacak
  9. ABD'de Türkiye-Rusya paniği
  10. PKK Kerkük’ü kuşatıyor
  11. Bir ilk olacak! Asgari ücretli..
  12. PKK Kerkük’ü kuşatıyor
  13. Doktorların ölümcül hatası!
  14. İstanbul'da uyuşturucu operasyonu
  15. FBI'dan Samsun'da operasyon!
  16. Erdoğan 'Bu işi çözün' demişti.....
  17. Başkan Erdoğan 11 üniversiteye rektör..
  18. Kimsenin aklına gelmeyecekleri..
  19. Katar'dan Suudi Arabistan ve Kaşıkçı..
  20. Kocaeli'nde korkunç olay
'Maceracı' yakalandı!
'Maceracı' yakalandı!
AK Parti ve MHP'nin ittifak yapacağı 9 il belli oldu
AK Parti ve MHP'nin ittifak yapacağı 9 il belli oldu
Alabora'nın talimatı nereden aldığı ortaya çıktı
Alabora'nın talimatı nereden aldığı ortaya çıktı
Genel Merkez tüm gece bu isimleri konuştu! "Eski bakanlar sahaya"
Genel Merkez tüm gece bu isimleri konuştu! "Eski bakanlar sahaya"
Milli savaş uçağı için tarih verildi
Milli savaş uçağı için tarih verildi

Günün Karikatürü

23 Kasım 2018
Erdoğan talimat verdi! 'Ekmek, yağ, bal yemeli mi yememeli mi araştırılsın'
Erdoğan talimat verdi! 'Ekmek, yağ, bal yemeli mi yememeli mi araştırılsın'
CHP pes artık dedirtti! Resmen kalkan oldular
CHP pes artık dedirtti! Resmen kalkan oldular