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Yerel kalkınma MARUF’ta konuşulacak

Çözüm üreten kentler İstanbul’da buluşacak... Marmara Uluslararası Kent Forumu'nda (MARUF) şehirlerin tasarımı, dönüşümü ve yönetiminde önemli rol oynayan tüm paydaşlar bir araya gelecek.

24 Eylül 2019 Salı 12:54
Yerel kalkınma MARUF’ta konuşulacak

1-3 Ekim tarihleri arasında Marmara Belediyeler Birliği (MBB) tarafından düzenlenecek olan Marmara Uluslararası Kent Forumu (MARUF) için geri sayım devam ediyor.

Başkanlar bir araya gelecek

İstanbul Kongre Merkezi’nde planlanan organizasyonda; şehirlerin tasarımı, dönüşümü ve yönetiminde önemli rol oynayan tüm paydaşlar bir araya gelecek.

Çözüm Üreten Kentler” mottosuyla gerçekleştirilecek olan forumda 200’den fazla konuşmacı sunum yapacak.

Farklı konular tartışılacak

Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri doğrultusunda “Çözüm Üreten Kentler” mottosuyla düzenlenen MARUF’un; şehirlerin sorunlarının yanında, önemi ve fonksiyonunu da tartışmak için farklı seslerin bir araya geleceği, küresel ve yerel bilgilerin paylaşımına zemin hazırlayan bir platform olması amaçlanıyor.

Sancaktepe Belediyesi de hazır

Şehirlerle ilgili 12 ayrı temanın gündeme geleceği programa Marmara Belediyeler Birliği üyesi olan Sancaktepe Belediyesi de katılacak. Etkinlikte özel olarak hazırlanmış alanda stant kuracak olan Sancaktepe Belediyesi, konusunda uzman ekipleriyle yerli ve yabancı misafirlere belediyenin hizmet ve faaliyetlerini sunacak.

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Haber Tarihi: 24 Eylül 2019 Salı 12:54
  1. Marmara Belediyeler Birliği (MBB)
  2. Marmara Uluslararası Kent Forumu (MARUF)
  3. İstanbul Kongre Merkezi
  4. Çözüm Üreten Kentler
  5. MARUF
  6. Sancaktepe Belediyesi

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