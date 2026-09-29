Yerel Kalkınma Hamlesi’ne rekor başvuru: 453 milyarlık yatırım, 66 bin istihdam!

Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğünün Kalkınma Ajansları Sürdürülebilirlik Raporu'na göre, iklim değişikliği, doğal kaynaklar üzerindeki baskı ve küresel değer zincirlerinde yaşanan dönüşüm, kalkınma politikalarının ekonomik, çevresel ve sosyal boyutlarıyla bütüncül biçimde ele alınmasını gerekli kılıyor.

Kalkınma ajansları da güçlü saha bilgileri, geniş paydaş ağları ve uygulama kapasiteleriyle yeşil dönüşümün yerel ve bölgesel düzeydeki öncü aktörleri oluyor. Ajanslar, bölgelerin ihtiyaç ve potansiyellerini gözeterek yenilikçi çözümlerin geliştirilmesine, işbirliğinin güçlendirilmesine ve sürdürülebilir kalkınma yaklaşımının yerelde yaygınlaştırılmasına katkı sağlıyor.

Sürdürülebilirlik eksenindeki çalışmaların görünürlük kazanmasında, kalkınma ajanslarının yürüttüğü çeşitli program ve projeler önemli destek mekanizması oluyor.

DÜŞÜK KARBON, VERİMLİ KAYNAK

Bu programlardan olan üretim altyapısını çevresel sorumlulukla güçlendirmeyi ve bölgesel kalkınmayı yeşil dönüşüm ilkeleriyle uyumlu hale getirmeyi amaçlayan Yerel Kalkınma Hamlesi Programı kapsamında düşük karbonlu ve kaynak verimli yatırım alanları öne çıkarılıyor.

Programla geçen yıl desteklenen yatırımlarda enerji verimliliği yüksek teknolojiler, yenilenebilir enerji kullanımı ve çevresel etkiyi azaltan üretim süreçlerine öncelik verildi.

Program kapsamında yatırım konuları illerin üretim kapasitesi, sektörel uzmanlaşma alanları, kaynak kullanımı ve yeşil dönüşüm ihtiyaçları dikkate alınarak belirleniyor.

Bu doğrultuda illere göre enerji verimliliği, yenilenebilir enerji, döngüsel ekonomi, sürdürülebilir tarım, çevre dostu üretim teknolojileri, düşük karbonlu sanayi uygulamaları ve iklim değişikliğine uyum gibi alanlar öne çıkıyor.

Yerel Kalkınma Hamlesi Programı ile illerin sahip olduğu üretim kapasitesinin ve değer zincirlerinin geliştirilmesinin yanı sıra çevresel sürdürülebilirliğe katkı sağlayan yatırımların yaygınlaştırılması hedefleniyor.

Program, bölgesel yatırım kapasitesinin güçlendirilmesinin yanında yerel kalkınma stratejilerinin yeşil dönüşüm hedefleriyle uyumlu şekilde şekillendirilmesine de katkı sağlıyor.

YATIRIM VE İSTİHDAM POTANSİYELİ ARTTI

Yerel Kalkınma Hamlesi'nin 2025 yılı uygulaması kapsamında desteklenmesi kararlaştırılan 303 projeyle 185 milyar liralık yatırım hacmi ve 22 bin 479 kişilik istihdam öngörülüyor.

Programın 2026 yılı uygulaması kapsamında da 1156 ön başvuru alındı. Söz konusu başvuruların yaklaşık 453 milyar liralık yatırım hacmi ve 66 binin üzerinde istihdam potansiyeli oluşturması bekleniyor.

Bu kapsamda programın illerin kendi potansiyellerine dayalı yatırım alanlarını geliştirmesine, yerel değer zincirlerinin güçlendirilmesine ve yeşil dönüşüm odaklı üretim kapasitesinin artırılmasına katkı sağlaması amaçlanıyor.