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Korkunç tablo ortaya çıktı! Her 10 yangından birinin nedeni sigara

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Korkunç tablo ortaya çıktı! Her 10 yangından birinin nedeni sigara

İstanbul İtfaiyesi’nin bu yılın ilk 8 ayına ait raporuna göre, megakentte müdahale edilen 18 bin 321 yangının 1803'üne ‘söndürülmemiş sigara’ yol açtı. Şehrin kabusu haline gelen dikkatsizlik en çok otluk alanlarda ve evlerde felakete davetiye çıkarırken, en çok sigara kaynaklı yangın çıkan ilçe 223 vakayla Fatih oldu.

#1
Foto - Korkunç tablo ortaya çıktı! Her 10 yangından birinin nedeni sigara

İstanbul İtfaiyesinin bu yılın 8 ayında müdahale ettiği 18 bin 321 yangından 1803'ünün "sigara"dan kaynaklandığı tespit edildi. İstanbul'da bu yıl çıkan yangınların sebeplerine ilişkin istatistik bilgilere yer verildi.

#2
Foto - Korkunç tablo ortaya çıktı! Her 10 yangından birinin nedeni sigara

Megakentte bu yılın 8 ayında 18 bin 321 yangın çıktı. Detaylı incelemeler sonucu bu yangınların yüzde 9,8'ini oluşturan 1803'üne "söndürülmemiş sigara"nın yol açtığı tespit edildi.

#3
Foto - Korkunç tablo ortaya çıktı! Her 10 yangından birinin nedeni sigara

Bu yangınların 1435'inin otluk alan, çöp ve çöp konteynerlerinde çıktığı belirlendi. "Söndürülmemiş sigara" kaynaklı yangınların 302'sinin evlerde, 32'sinin iş yerlerinde, 10'unun depoda, 17'sinin diğer binalarda ve 7'sinin ise araçlarda meydana geldiği kayıtlara geçti. Söndürülmemiş sigaradan dolayı en çok yangın çıkan ilçe 223 vakayla Fatih oldu. Bu ilçeyi 194 yangınla Esenyurt, 121 yangınla Güngören, 95 yangınla Zeytinburnu, 78 yangınla Bayrampaşa ve 76 yangınla Pendik takip etti. Sigara kaynaklı yangınlarda Bağcılar, Beşiktaş, Adalar, Maltepe ve Tuzla alt sıralarda yer aldı.

#4
Foto - Korkunç tablo ortaya çıktı! Her 10 yangından birinin nedeni sigara

SON 6 YILDAKİ SİGARA KAYNAKLI YANGINLAR: İstanbul'da 2021 yılının ilk 8 ayındaki 20 bin 760 yangından 5 bin 209'unun, 2022'nin ilk 8 ayındaki 22 bin 554 yangından 4 bin 993'ünün, 2023 yılının ilk 8 ayındaki 24 bin 285 yangından 4 bin 807'sinin söndürülmemiş sigaradan kaynaklandığı belirlendi. 2024'in aynı döneminde 24 bin 948 yangından 3 bin 891'inin, 2025'te 27 bin 820 yangından 3 bin 460'ının sigaradan çıktığı belirlendi. Bu yılın 8 ayında meydana gelen 18 bin 321 yangından 1803'ünün sigara kaynaklı olduğu aktarıldı. Öte yandan megakentte sigara haricinde kibrit, çakmak, kıvılcım sıçraması, ocak ateşi, çocukların ateşle oynaması, elektrik tesisatı arızası, trafo, elektrikli ocak, ütü ve elektrik sobası gibi sebeplerle de yangın meydana geldiği verilerde yer aldı. İtfaiyenin yangınlara ortalama varış süresi 6 dakika 52 saniye oldu. Ekipler, bu yıl 20 bin 368 can kurtarma faaliyetinde 8 bin 291 kişi ile 12 bin 77 hayvanı kurtardı. Ayrıca, 18 bin 321 yangın, 48 bin 660 diğer itfaiyenin görev aldığı olaylar ve 24 bin 997 acil sağlık hizmetleri olmak üzere toplam 91 bin 978 olaya müdahale edildi.

#5
Foto - Korkunç tablo ortaya çıktı! Her 10 yangından birinin nedeni sigara

“HEM SAĞLIĞIMIZI HEM DE MALIMIZI ETKİLİYOR” Türkiye Yangından Korunma ve Eğitim Vakfı (TÜYAK) Yönetim Kurulu Başkan Vekili Taner Kaboğlu, evlerde, iş yerlerinde, depolarda ve çöp konteynerlerinde sigaradan kaynaklı yangınların çıktığını söyledi. Kaboğlu, "Sigaradan kaynaklanan yangınlar bütün dünyada çok ciddi hasarlara ve can kayıplarına yol açıyor. Hem sağlığımızı hem de malımızı etkiliyor." dedi. ABD'de yapılan bir çalışmada otelde çıkan yangınların büyük bölümünün yatak odalarında çıktığının, bunların büyük bölümünün de sigaradan kaynaklandığının tespit edildiğini anlatan Kaboğlu, iş yerleri ve araçlarda çıkan sigara kaynaklı yangınların nedenlerini şöyle sıraladı: "Sigaranın doğru söndürülmeden çöp kutusuna atılmasının sonucunu Türkiye'de çok gördük. Koca binalar yandı. Bir hastane yangını hatırlıyorum. Sigara düzgün söndürülmeden çöp kutusuna atıldığı için burada başlayan yangın bütün hastaneyi yakmıştı. Bence birinci sebebi bu. Çünkü iş yerinde ya da arabadayken uyku hali söz konusu olamaz. Araba kullanırken sigara içme meselesi de tamamen dikkatle alakalı. Zaten aslında araç kullanırken sigara içmek Türkiye'de yasak. Aslında bunun cezası da var fakat sigara kullanıcılarını durdurmak çok zor. Biliyorsunuz tiryakileri. Çok büyük ihtimalle dikkatsizlikten, trafikte olan bir durumdan sigarayı yere düşürüp ya da koltuğu yakıp öyle yangına neden oluyorlar."

#6
Foto - Korkunç tablo ortaya çıktı! Her 10 yangından birinin nedeni sigara

Taner Kaboğlu, bunu önlemenin eğitimden başladığına dikkati çekerek, okul öncesi çağdan itibaren yangın güvenliği konusunda insanların bilinçlendirilmesi gerektiğini vurguladı. Evde sigara içmeyi yasaklamanın mümkün olmadığını dile getiren Kaboğlu, "Bu noktada insanlara eğitim vermek ve bilinçlendirmek önemli. Bunu da günümüzde sosyal medya üzerinden yapmak çok mümkün. Hepimiz sosyal medyayı çok fazla takip ediyoruz. Televizyonlarda olan kamu spotlarını sosyal medya mecralarına yaymak gerekiyor. Bu şekilde insanları bilinçli tutmaktan başka bir çare aklıma gelmiyor." değerlendirmesinde bulundu.

#7
Foto - Korkunç tablo ortaya çıktı! Her 10 yangından birinin nedeni sigara

ABD'de, 2010'lu yıllarda çıkan otel yangınlarının önemli bir bölümünün sigaradan kaynaklandığının tespit edildiğini, bunun üzerine "kendinden sönen sigara" projesinin başladığını anlatan Kaboğlu, Türkiye'de bu projenin uygulanabilirliğinin değerlendirilmesi gerektiğini ifade etti. Kaboğlu, "İnsanlara 'yapmayın' demek, bilinçlendirmek, çocuk yaştan başlayıp eğitmek bir çözüm ama bunun tek başına yeterli olmadığı durumlarda da 'kendinden sönen sigara' da bir çare olabilir." diye konuştu. İş yerleri ve depolar gibi kapalı ortamlarda sigara içmenin yasak olduğunu vurgulayan Kaboğlu, bunun uygulanması gerektiğini sözlerine ekledi.

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