Korkunç tablo ortaya çıktı! Her 10 yangından birinin nedeni sigara

“HEM SAĞLIĞIMIZI HEM DE MALIMIZI ETKİLİYOR” Türkiye Yangından Korunma ve Eğitim Vakfı (TÜYAK) Yönetim Kurulu Başkan Vekili Taner Kaboğlu, evlerde, iş yerlerinde, depolarda ve çöp konteynerlerinde sigaradan kaynaklı yangınların çıktığını söyledi. Kaboğlu, "Sigaradan kaynaklanan yangınlar bütün dünyada çok ciddi hasarlara ve can kayıplarına yol açıyor. Hem sağlığımızı hem de malımızı etkiliyor." dedi. ABD'de yapılan bir çalışmada otelde çıkan yangınların büyük bölümünün yatak odalarında çıktığının, bunların büyük bölümünün de sigaradan kaynaklandığının tespit edildiğini anlatan Kaboğlu, iş yerleri ve araçlarda çıkan sigara kaynaklı yangınların nedenlerini şöyle sıraladı: "Sigaranın doğru söndürülmeden çöp kutusuna atılmasının sonucunu Türkiye'de çok gördük. Koca binalar yandı. Bir hastane yangını hatırlıyorum. Sigara düzgün söndürülmeden çöp kutusuna atıldığı için burada başlayan yangın bütün hastaneyi yakmıştı. Bence birinci sebebi bu. Çünkü iş yerinde ya da arabadayken uyku hali söz konusu olamaz. Araba kullanırken sigara içme meselesi de tamamen dikkatle alakalı. Zaten aslında araç kullanırken sigara içmek Türkiye'de yasak. Aslında bunun cezası da var fakat sigara kullanıcılarını durdurmak çok zor. Biliyorsunuz tiryakileri. Çok büyük ihtimalle dikkatsizlikten, trafikte olan bir durumdan sigarayı yere düşürüp ya da koltuğu yakıp öyle yangına neden oluyorlar."