Korkunç tablo ortaya çıktı! Her 10 yangından birinin nedeni sigara

SON 6 YILDAKİ SİGARA KAYNAKLI YANGINLAR: İstanbul'da 2021 yılının ilk 8 ayındaki 20 bin 760 yangından 5 bin 209'unun, 2022'nin ilk 8 ayındaki 22 bin 554 yangından 4 bin 993'ünün, 2023 yılının ilk 8 ayındaki 24 bin 285 yangından 4 bin 807'sinin söndürülmemiş sigaradan kaynaklandığı belirlendi. 2024'in aynı döneminde 24 bin 948 yangından 3 bin 891'inin, 2025'te 27 bin 820 yangından 3 bin 460'ının sigaradan çıktığı belirlendi. Bu yılın 8 ayında meydana gelen 18 bin 321 yangından 1803'ünün sigara kaynaklı olduğu aktarıldı. Öte yandan megakentte sigara haricinde kibrit, çakmak, kıvılcım sıçraması, ocak ateşi, çocukların ateşle oynaması, elektrik tesisatı arızası, trafo, elektrikli ocak, ütü ve elektrik sobası gibi sebeplerle de yangın meydana geldiği verilerde yer aldı. İtfaiyenin yangınlara ortalama varış süresi 6 dakika 52 saniye oldu. Ekipler, bu yıl 20 bin 368 can kurtarma faaliyetinde 8 bin 291 kişi ile 12 bin 77 hayvanı kurtardı. Ayrıca, 18 bin 321 yangın, 48 bin 660 diğer itfaiyenin görev aldığı olaylar ve 24 bin 997 acil sağlık hizmetleri olmak üzere toplam 91 bin 978 olaya müdahale edildi.