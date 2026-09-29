  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Artık daha dikkat edin! Ölümlerin yüzde 40’nin nedeni belli oldu Türkiye’yi sarsan MHK operasyonu sonrası ağızları açık bırakan yazışmalar ifşa oldu: “Kopar kafasını gitsin” Hilal Kaplan 'Erdoğan'a ihanet etti' dedi ve flaş açıklamayı yaptı: İnşallah hesabı bu dünyada sorulur Flaş açıklamayı yapmıştı: Şimdi yine gündemde? Albert Riera Can Uzun konusunda haklı mıydı? 'Kendimi Türk gibi hissediyorum' diyen Montella kalacak mı? İşte son karar Ali Koç’un aylar önceki sözleri olay oldu! “Ne olduğunu bütün Türkiye görecek” dediği ismi bu sabah evinden aldılar Çok konuşulacak bir yorum bu: Fransa'ya güzel yenilmiştik: İtalya'ya kötü yenildik! Sakın kesip çöpe atmayın! Uzmanlardan uyarı geldi! Ve tüm Türkiye’nin gündemindeki isim sonunda konuştu! Fatma Betül Sayan Kaya’dan iddialara cevap Bilim insanları kilit bölgenin peşinde: Tıp dünyası en hassas ameliyatlarda genel anestezi kullanıyor
Gündem
5
Yeniakit Publisher
Acılı annenin isyanı: Trafik canavarına verilen ceza ödül gibi! Adalet mücadelemden asla vazgeçmeyeceğim

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
DHA Giriş Tarihi:

Acılı annenin isyanı: Trafik canavarına verilen ceza ödül gibi! Adalet mücadelemden asla vazgeçmeyeceğim

20 Mayıs 2025 tarihinde İzmir'in Balçova ilçesinde kamyonetiyle arkadan çarptığı otomobildeki Umut Erol Çetin'in (10) ölümüne, aynı aileden 3'ü çocuk 5 kişinin de yaralanmasına sebep olan tutuksuz sanık Dursun Tekgöz (58), 5 yıl hapse çarptırıldı. Çetin'in annesi Medine Çetin, "Sanığa verilen ceza ödül oldu. Trafik kurallarını hepsini ihlal etmiş bir sürücü 1 yıl bile hapis yatmadı ancak ben evladımı hiç göremeyeceğim. Bu işin peşini bırakmayacağım. Adalet mücadelesinde devam edeceğim" dedi.

#1
Foto - Acılı annenin isyanı: Trafik canavarına verilen ceza ödül gibi! Adalet mücadelemden asla vazgeçmeyeceğim

Kaza, 20 Mayıs 2025'te, saat 22.30 sıralarında çevre yolunda meydana geldi. Evli, 5 çocuk annesi Medine Çetin, eşi ve 4 çocuğuyla İnciraltı Kent Ormanı'na pikniğe gitti. Piknik sonrası aile, Buca'daki evlerine dönmek üzere 45 N 6727 plakalı otomobille yola çıktı. Balçova viyadüğünde Medine Çetin'in kullandığı otomobile, Dursun Tekgöz yönetimindeki 35 DRL 25 plakalı kamyonet arkadan çarptı. Otomobilin hurdaya döndüğü kazada her 2 sürücüyle, Medine Çetin'in eşi, boya badana ustası Eren Çetin (37), çocukları Begüm (9), Eymen Hasan (13), Yusuf Yiğit (6) ve Umut Erol Çetin yaralandı. Yaralılar çevre hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Buca Hüseyin Avni Ateşoğlu İlkokulu 4'üncü sınıf öğrencisi Umut Erol Çetin, mezuniyetine birkaç gün kala yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kazayla ilgili kamyonet sürücüsü Dursun Tekgöz, tutuklandı. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hazırladığı iddianameyle Tekgöz hakkında, Türk Ceza Kanunu'nun 85/2 maddesi gereği 'Taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma' suçundan 3 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Sanık Dursun Tekgöz, 29 Ocak'ta 23'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen ikinci duruşmada tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

#2
Foto - Acılı annenin isyanı: Trafik canavarına verilen ceza ödül gibi! Adalet mücadelemden asla vazgeçmeyeceğim

ASLİ VE TAM KUSURLU: Kazayla ilgili bilirkişi heyeti tarafından rapor hazırlanıp, mahkemeye sunuldu. Raporda sürücü Dursun Tekgöz'ün kamyoneti ile gece vakti yolda ilerlerken dikkatsiz ve tedbirsizce davrandığı, aracının hızını aracının teknik özelliklerine, yolun ve havanın şartlarına uydurmadığı belirtildi. Raporda, Tekgöz'ün dikkatini yeterince seyir istikametine vermediği, virajlara ve viyadük üstlerine yaklaşırken aracının mevcut hızını azaltmadığı ve önündeki araç trafiğini güvenli mesafeden takip etmediğine dikkat çekildi. Dursun Tekgöz'ün bu nedenle aracının sağ ön kısımları ile bu sırada önünden yine aynı yöne, aynı şerit üzerinde seyretmekte olan Çetin'in kullandığı otomobilin sol arka kısmına çarpması neticesinde bahse konu kazanın meydana gelmesinde asli ve tam kusurlu olduğu kaydedildi. Raporda, otomobil sürücüsü Medine Çetin'in ise herhangi bir kusurunun bulunmadığı belirtildi.

#3
Foto - Acılı annenin isyanı: Trafik canavarına verilen ceza ödül gibi! Adalet mücadelemden asla vazgeçmeyeceğim

OLASI KASTTAN CEZA ALMASI İSTENDİ: 23'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşması geçen cuma günü yapıldı. Duruşmaya tutuksuz sanık Dursun Tekgöz katılmazken; taraf avukatları ile ölen çocuğun annesi Medine Çetin, babası Eren Çetin katıldı. Duruşmada söz verilen anne Medine Çetin ve baba Eren Çetin, "Sanıktan şikayetçiyiz, cezalandırılsın" dedi. Ailenin Avukatı Merve Korçak ise "Sanıktan şikayetçiyiz. Sanığın eyleminin olası kast kapsamında kalması nedeniyle cezalandırılması, mahkeme aksi kanaatte ise bilinçli takdir hükümleri uyarınca cezalandırılmasını talep ediyorum" diye konuştu. Savcı ise kaza tespit tutanağında Karayolları Trafik Kanunu'nun (KTK) 84’üncü maddesinde Tekgöz'ün arkadan çarpma kuralını ihlal ettiğinin belirtildiği ve asli kusurlu olduğunu, Medine Çetin'in kusurunun bulunmadığını hatırlattı. Sanık için TCK'nın 85/2'nci maddesine göre 'Taksirle öldürme' suçunun nitelikli halinden ceza almasını talep etti. Sanık avukatı ise müvekkilinin beraatını istedi. Ardından mahkeme heyeti kararını açıkladı. Sanığın 5 yıl hapis cezasına çarptırılmasına, suçtan pişmanlık duymaması gerekçesiyle de TCK'nın 62’nci maddesi gereği takdiri indirim uygulanmamasına karar verdi. Ayrıca ehliyetine 2 yıl el konulmasına hükmedildi.

#4
Foto - Acılı annenin isyanı: Trafik canavarına verilen ceza ödül gibi! Adalet mücadelemden asla vazgeçmeyeceğim

'BU İŞİN PEŞİNİ BIRAKMAYACAĞIM': Karara tepki gösteren Medine Çetin, "Kamyonet sürücüsü tam kusurlu olmasına rağmen sadece 8 ay tutuklu kaldı. Tutuksuz yargılandı. Kazada 1 ölü, 5 yaralı var. Evladımı yitirdim. Geride kalan evlatlarımın hakkını savunmak için çabaladım. Yasımı bıraktım. Ama sanığa verilen ceza ödül oldu. Trafik kurallarını hepsini ihlal etmiş bir sürücü 1 yıl bile hapis yatmadı ancak ben evladımı hiç göremeyeceğim. Bu işin peşini bırakmayacağım. Adalet mücadelesinde devam edeceğim" ifadelerini kullandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Fon krizinde yeni gelişme: 1 gecede 53 milyarı kimin çektiği belli oldu
Gündem

Fon krizinde yeni gelişme: 1 gecede 53 milyarı kimin çektiği belli oldu

Fon krizi soruşturmasında her geçen dakika yeni bilgiler ortaya çıkmaya devam ediyor. Kamuoyunun merak ettiği soruşturma öncesi 1 gecede 53 ..
Savunma sanayiine 750 TL iddialarında kart limitini düşürmüştü! Mustafa Sandal'ın avukatından 11 milyarlık açıklama
Gündem

Savunma sanayiine 750 TL iddialarında kart limitini düşürmüştü! Mustafa Sandal'ın avukatından 11 milyarlık açıklama

Türkiye'yi sarsan devasa fon ve borsa manipülasyonu soruşturmasında her gün yeni bir rezalet ortaya dökülürken, işin içinden çıkan isimler m..
Müslüman ülkenin lideri Netanyahu’yu gizlice ağırladı
Gündem

Müslüman ülkenin lideri Netanyahu’yu gizlice ağırladı

Gazze’de yaşanan ağır insani tablo nedeniyle İsrail yönetimine yönelik uluslararası tepkiler sürerken dikkat çeken bir görüşme ortaya çıktı...
Altınköprü'de DEAŞ'la 2 saat süren çatışma: 1 sivil öldü, 2 asker yaralandı! 2 terörist öldürüldü
Dünya

Altınköprü'de DEAŞ'la 2 saat süren çatışma: 1 sivil öldü, 2 asker yaralandı! 2 terörist öldürüldü

Irak’ın Kerkük kentine bağlı Altınköprü kasabasında terör örgütü DEAŞ mensupları ile Terörle Mücadele Birimleri arasında çıkan silahlı çatış..
Kız seni alan yaşadı! 11.5 milyar çekmişti: Mustafa Sandal'ın eşi Melis Sandal'ın malvarlıklarına tedbir
Gündem

Kız seni alan yaşadı! 11.5 milyar çekmişti: Mustafa Sandal'ın eşi Melis Sandal'ın malvarlıklarına tedbir

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama ve Sermaye Piyasası Kanunu'na muhale..
Yollar göle döndü, sürücüler ilerlemekte zorlandı! İstanbul’da sağanak bastırdı
Gündem

Yollar göle döndü, sürücüler ilerlemekte zorlandı! İstanbul’da sağanak bastırdı

İstanbul’da akşam saatlerinde etkisini artıran sağanak, Sultangazi ve Gaziosmanpaşa’da bazı cadde ve sokakları su altında bıraktı.....
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23