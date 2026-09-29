Acılı annenin isyanı: Trafik canavarına verilen ceza ödül gibi! Adalet mücadelemden asla vazgeçmeyeceğim

ASLİ VE TAM KUSURLU: Kazayla ilgili bilirkişi heyeti tarafından rapor hazırlanıp, mahkemeye sunuldu. Raporda sürücü Dursun Tekgöz'ün kamyoneti ile gece vakti yolda ilerlerken dikkatsiz ve tedbirsizce davrandığı, aracının hızını aracının teknik özelliklerine, yolun ve havanın şartlarına uydurmadığı belirtildi. Raporda, Tekgöz'ün dikkatini yeterince seyir istikametine vermediği, virajlara ve viyadük üstlerine yaklaşırken aracının mevcut hızını azaltmadığı ve önündeki araç trafiğini güvenli mesafeden takip etmediğine dikkat çekildi. Dursun Tekgöz'ün bu nedenle aracının sağ ön kısımları ile bu sırada önünden yine aynı yöne, aynı şerit üzerinde seyretmekte olan Çetin'in kullandığı otomobilin sol arka kısmına çarpması neticesinde bahse konu kazanın meydana gelmesinde asli ve tam kusurlu olduğu kaydedildi. Raporda, otomobil sürücüsü Medine Çetin'in ise herhangi bir kusurunun bulunmadığı belirtildi.