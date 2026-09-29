Acılı annenin isyanı: Trafik canavarına verilen ceza ödül gibi! Adalet mücadelemden asla vazgeçmeyeceğim

Kaza, 20 Mayıs 2025'te, saat 22.30 sıralarında çevre yolunda meydana geldi. Evli, 5 çocuk annesi Medine Çetin, eşi ve 4 çocuğuyla İnciraltı Kent Ormanı'na pikniğe gitti. Piknik sonrası aile, Buca'daki evlerine dönmek üzere 45 N 6727 plakalı otomobille yola çıktı. Balçova viyadüğünde Medine Çetin'in kullandığı otomobile, Dursun Tekgöz yönetimindeki 35 DRL 25 plakalı kamyonet arkadan çarptı. Otomobilin hurdaya döndüğü kazada her 2 sürücüyle, Medine Çetin'in eşi, boya badana ustası Eren Çetin (37), çocukları Begüm (9), Eymen Hasan (13), Yusuf Yiğit (6) ve Umut Erol Çetin yaralandı. Yaralılar çevre hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Buca Hüseyin Avni Ateşoğlu İlkokulu 4'üncü sınıf öğrencisi Umut Erol Çetin, mezuniyetine birkaç gün kala yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kazayla ilgili kamyonet sürücüsü Dursun Tekgöz, tutuklandı. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hazırladığı iddianameyle Tekgöz hakkında, Türk Ceza Kanunu'nun 85/2 maddesi gereği 'Taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma' suçundan 3 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Sanık Dursun Tekgöz, 29 Ocak'ta 23'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen ikinci duruşmada tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.