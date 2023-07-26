Yerel bankalar 'diyete' başladı!

Bahar aylarında ciddi bir kriz dönemi geçiren yerel bankalar şimdiyse kredi olanaklarımız sıkılaştırıyor. Bir yerel bankanın CEO’su yeni stratejilerini “diyete girmek” olarak tanımladı.

ABD’nin yerel bankaları zayıflamaya çalışıyor. Müşterileriyse bu rejimin bir sonucu olarak kendi kemerlerini sıkmak zorunda kalabilir.

Wall Street Journal’ın haberine göre yerel bankalar, üzerlerindeki baskıyı karşılamanın yolunu küçülmekte buldu. Daha az kredi vermek veya daha az yatırımda bulunmak maliyetlerin giderek daha fazla arttığı bir dönemde mevduatlara olan ihtiyacın düştüğü anlamına gelebilir.

Düşük getirili tahvil ve kredilerini boşaltan veya olgunlaşmasına izin veren bunların da yerine yeni varlıklar oluşturmayan bankalar ortalama faiz oranlarını yükseltebilir ve kredi verme ve yatırımlardan kazandıkları marjları iyileştirebilir. Söz konusu yöntem aynı zamanda bankaların sermaye koruma hedefleri ile de uyuşuyor. Sermaye gereksinimlerinin ABD yönetimi tarafından ciddi bir şekilde artırılması beklenirken kredileri standartlarını sıkıştırmak yerel bankalar için özellikle önemli bir konu.

Bankalar kısa vadede bilanço performanslarını stabilize etmeyi hedefliyor. Yatırımcılar da banka yönetimlerinin bu hedeflerini geçen hafta büyük bir reaksiyon gösterdi. Bilançoların beklendiği kadar kötü olmaması üzerine birçok banka gelecek yıl bilançolarının gelecek yıl iyileşmeye başlayacağının sinyallerini verdi. KBW Nasdaq Bankalar Endeksi geçen hafta %6,6 yükseldi. Bölgesel bankalar endeksindeki yükselişse %7,3 seviyesindeydi.

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Fakat bankaların bu tercihinin farklı sonuçları da bulunuyor. Öncelikle kredileri kısmı bankalar için özellikle cazip bir yöntem. Zira Amerikan mali kurallarına göre bir bankanın tutmazsa gereken sermayeler hesaplanırken krediler tahvillere göre çok daha fazla ağırlıklandırıyor.

Bu tablonun otomotiv kredilerine, mortgage ödemelerine ve ticari gayrimenkul finansmanına yansıması kredilerin zora girdiği anlamına gelir. Diğer bir deyişle bankaların müşterileri¬, otomobil bayileri, ev almak isteyenler ve büyük ofis merkezlerindeki gayrimenkul sağlayıcıları gibi birçok kesim kredilerdeki sıkışmayı daha derinden hissedecek. Küçülme operasyonları, eğer krediler yakın zamanda daha yüksek getiri sağlayan kredilerle değişmezse aynı zamanda önümüzdeki birkaç yıl içerisinde bankaların net gelirlerinin daha yavaş artacağı anlamına gelir.

ABD Cincinnati merkezli yerel Banka Fifth Third’ün yöneticileri risk ağırlıklı varlıkların (RWA) düşürülmesi trendini “diyet” olarak tanımladı. CEO Tim Spence, “RWA diyetinden bahsettiğimizde diğerleri bilanço optimizasyonu üzerine konuşurken bizim gerçekte söylediğimizse kredi arzını ve yüksek riskli yayılımları sıkılaştırmaktır. Öyle değil mi?” ifadelerine yer verdi.

Finansgundem com’un derlediği bilgilere göre, geçen hafta bilanço açıklaması yapan bir dizi banka kredi büyümesi tahminlerini düşürdü veya hisse senedi geri alanlarını kısıtlayarak sermaye ağırlıklarını arttırmaktan bahsetti.

KeyCorp CEO’su Christopher Gorman Geçen hafta analistlere yaptığı açıklamada bankanın varlıklarını bastırmaya devam edeceğini söyledi. Cleveland merkezli banka ortalama çeyrek kredi filolarının üçüncü ve dördüncü çeyrekte yüzde 1’den yüzde 3’e kadar düşebileceğini söyledi. CEO, “Şu anda yaptığımız şey bankada sahip olduğumuz her portföyü incelemektir” dedi.

Minneapolis merkezli U.S. Bancorp bazı modu güç kredilerini sattığı ve otomobil kredilerinin bir kısmının menkul kıymet haline getirdiğini açıkladı. Charlotte merkezli Truist Financial bazı otomotiv kredilerinin üretimini düşürdüklerini ve bazı öğrenci kredilerini sattıklarını açıkladı.

WSJ haberine göre yatırımcılar bankaların sağlığı konusunda birkaç ay öncesi kadar endişeli değil. Yine de bankalar kalp krizi geçirmiyor olsa da sıkı bir diyetten geçiyor gibi görünüyor.



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