Uzun süredir restorasyonda olan Yerebatan Sarnıcı’nın ne zaman açılacağı merak ediliyor. Peki, 2022 Yerebatan Sarnıcı giriş ücreti ne kadar?

Yerebatan Sarnıcı açıldı mı? Yerebatan Sarnıcı giriş ücreti 2022

Yerebatan Sarnıcı 22 Temmuz Cuma günü saat 18.30'da yeniden ziyarete açılacak.

İBB Kültür AŞ’de yer alan bilgilere göre 2022 yılında sarnıca giriş ücretleri şöyle;

Yerli Ziyaretçi: 50,00 TL

Yabancı Ziyaretçi: 190,00 TL

Öğrenci, Öğretmen ve Askeri Personel: 20,00 TL

Yerebatan Sarnıcı’nın önemi nedir?

Yerebatan Sarnıcı, İstanbul'un Avrupa yakasında bulunan, şehrin en büyük kapalı sarnıcı. Ayasofya binasının güneybatısındaki küçük bir binadan girilir. Sütun ormanı görünümündeki mekanın tavanı tuğla örülü, çapraz tonozludur.

Sarnıç, Bizans imparatoru I. Justinianus (527-565) tarafından yaptırılmıştır. Suyun içinden yükselen pek çok mermer sütun nedeniyle halk arasında Yerebatan Sarayı olarak isimlendirilmektedir. Sarnıcın bulunduğu yerde daha önce bir bazilika bulunduğundan ötürü yapı Bazilika Sarnıcı olarak da adlandırılır. Ayrıca sarnıç Dan Brown'un Cehennem adlı romanına da konu olmuştur.

Hâlihazırda İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden Kültür A.Ş. tarafından işletilen Yerebatan Sarnıcı, müze olmanın yanında ulusal ve uluslararası birçok etkinliğe ev sahipliği yapmaktadır.