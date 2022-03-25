Yere batsın sizin çevreciliğiniz!

AK Parti iktidarını hedef almak için orman yangınlarını bile istismar eden ve “Yanan orman alanları imara açılacak” yalanına sarılan sözde çevreciler, söz konusu CHP olunca üç maymunu oynuyor. Başını TEMA’nın çektiği malum güruh, Adalar ilçesinde CHP’li belediye eliyle gerçekleşen çevre katliamı karşısında sessizliğe büründü.

Ağacı savundu, betona sustu

Gezi Parkı’nda sökülen 3-5 ağacı bahane ederek Türkiye’yi ateşe vermeye kalkışan malum güruh, sıra yeşil istismarcısı CHP’lilerin çevre katliamlarına gelince sessizliğe bürünüyor. Sözde çevreciler, CHP’li Erdem Gül Başkanlığındaki Adalar Belediyesi’nin, geçtiğimiz yıl Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı uhdesine geçen ve Özel Çevre Koruma Bölgesi ilan edilen Adalar ilçesini “çatı aktarma”, “tadilat” gibi göstermelik ruhsatlarla betona boğması karşısında suskunluğunu korudu. İBB’nin Çırağan Caddesi’ndeki 112 adet asırlık ağacın kesilmesini ‘gerekli bir işlem’ olarak değerlendiren TEMA yetkilileri, CHP’li yöneticilerin Adalar ilçesinde illegal inşaatlarla denizi evlerine katması hakkında ne düşündüklerine yönelik sorumuzu cevapsız bıraktı. Toplantıda olduklarını bahana eden yetkililer, dün gün boyunca beklememize rağmen geri dönüş sağlamadı.

Kaçak yapılaşma had safhada

CHP’li belediyenin çevre katliamını Akit’e değerlendiren AK Parti Adalar Belediye Meclis Üyesi Nesrin Sağlık Deriş, şunları dile getirdi: “Mevcut belediye başkanı, yerel seçimlerden önce ‘Adalar ranta–betona teslim edilmeyecek’ dediği halde, Adalarda kaçak yapılaşma had safhada. İnşaatlardaki bu artışın Adalar Belediye Başkanı ve Yardımcısının bilgisi dahilinde olduğu söyleniyor. Tabii, İstanbul’un incisi olan ve Özel Çevre Koruma Bölgesi İlan edilerek koruma altına alınan Adaların bu konularla anılması ada halkını üzmüştür. Belediye Başkanı Erdem Gül’ün seçimden önceki vaatleri ve şimdi yaptıkları kesinlikle verdiği sözlerle uyuşmuyor. Adalılar, hak ettiği hizmeti alamıyor. Tam bir ikiyüzlü siyaset yapılıyor ve yine olan adalılara oluyor.” Öte yandan, Adalar İlçesi Burgaz Ada Mahallesi mahallesinde, devletin hüküm ve tasarrufu altındaki İndos plajını evine katan CHP’li Meclis Üyesi Haluk Derman’ın kaçak inşaatı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı yetkililerince durduruldu. Doğal sit alanı olan ve koruma altına alınan plajı moloz ve inşaat atıkları ile dolduran CHP’li Derman, 72 ada 7 parsel önünde çelik konstrüksiyon ve taşıyıcı sistemler kullanılarak deniz içine illegal şekilde iskele inşa etmişti.