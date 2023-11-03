Yerde uyumaya başlarsanız ne olur? Daha fazla bilgi, o cevap: Bilimde bunun karşılığı var! Deneyen pişman olmaz

Sert bir zemin için rahat bir yatağı feda etmeye değip değmeyeceğini öğrenmek istedik, bu yüzden biraz araştırma yaptık ve bulgularımızı sizinle paylaşmaya karar verdik.

Kan dolaşımınız düzelir

Yerde uyuduğunuzda, vücut ağırlığınız eşit olarak dağılır ve kalçalarınız, omurganız ve omuzlarınız daha az zorlanır. Bu, kanın gece boyunca vücutta serbestçe dolaşmasına izin verir ve bu da organlarınızı en iyi şekilde çalışır durumda tutmanıza yardımcı olur.

Verimli kan dolaşımı, oksijenin ve sağlıklı kanın tüm vücuda dağılmasına yardımcı olarak kalbinizin, akciğerlerinizin ve kaslarınızın düzgün çalışmasına izin verir. Ayrıca, bu, beyaz kan hücrelerinin gerektiğinde vücutta taşınmasına izin verecek ve bu da bağışıklık sisteminizin hastalıklarla daha kolay savaşmasına yardımcı olacaktır.

Kambur Oluşumunu Önlersiniz

Gün boyunca sıklıkla eğilme ihtiyacı hissederiz, omurgamızı düz tutmak bazılarımız için acı verici olabilir. Yerde uyumak, omurganın ve boynun hizalanmasına ve düzeltilmesine yardımcı olabilir, bu da daha iyi bir duruşla sonuçlanabilir.

Sadece boyun ve omuz gerginliğinizi hafifletmekle kalmaz, aynı zamanda migren ve baş ağrısı, skolyoz ve eklem ağrısı riskini de azaltır. İyi ve sağlıklı bir duruş sergileyen insanlar ayrıca daha yüksek enerji seviyeleri, artan akciğer kapasitesi ve daha iyi bir ruh haline sahiptirler.

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İçindekiler

Kan dolaşımınız düzelir.

Kambur Oluşumunu Önlersiniz.

Sırt Ağrısından Kurtulursunuz.

Siyatik Ağrınızı Yatıştırır.

Vücudunuz daha dinlenmiş hisseder.

Ancak alerjiniz kötüleşebilir.

Mükemmel derecede rahat bir yatağınız varken sert bir zeminde uyumak kulağa çılgınlık gibi gelebilir. Ancak, yapılan araştırmalara göre, o kadar rahat olmasa da sağlığınız için çok faydalı. Gelişmiş bir bağışıklık sistemi, artan akciğer kapasitesi ve daha az sırt ağrısı, yerde uyumaya başladığınızda elde edeceğiniz faydalardan sadece birkaçıdır.

Sert bir zemin için rahat bir yatağı feda etmeye değip değmeyeceğini öğrenmek istedik, bu yüzden biraz araştırma yaptık ve bulgularımızı sizinle paylaşmaya karar verdik.

Kan dolaşımınız düzelir.

Dolaşım

Yerde uyuduğunuzda, vücut ağırlığınız eşit olarak dağılır ve kalçalarınız, omurganız ve omuzlarınız daha az zorlanır. Bu, kanın gece boyunca vücutta serbestçe dolaşmasına izin verir ve bu da organlarınızı en iyi şekilde çalışır durumda tutmanıza yardımcı olur.

Verimli kan dolaşımı, oksijenin ve sağlıklı kanın tüm vücuda dağılmasına yardımcı olarak kalbinizin, akciğerlerinizin ve kaslarınızın düzgün çalışmasına izin verir. Ayrıca, bu, beyaz kan hücrelerinin gerektiğinde vücutta taşınmasına izin verecek ve bu da bağışıklık sisteminizin hastalıklarla daha kolay savaşmasına yardımcı olacaktır.

Kambur Oluşumunu Önlersiniz.

kamburluk

Gün boyunca sıklıkla eğilme ihtiyacı hissederiz, omurgamızı düz tutmak bazılarımız için acı verici olabilir. Yerde uyumak, omurganın ve boynun hizalanmasına ve düzeltilmesine yardımcı olabilir, bu da daha iyi bir duruşla sonuçlanabilir.

Sadece boyun ve omuz gerginliğinizi hafifletmekle kalmaz, aynı zamanda migren ve baş ağrısı, skolyoz ve eklem ağrısı riskini de azaltır. İyi ve sağlıklı bir duruş sergileyen insanlar ayrıca daha yüksek enerji seviyeleri, artan akciğer kapasitesi ve daha iyi bir ruh haline sahiptirler.

Sırt Ağrısından Kurtulursunuz

Rahat yatağınızı terk edip yerde uyumak uzun süredir devam eden ağrılarınızı hafifletebilir. Sert bir yüzeyde uyumak, omurganızı hizada tutarak uyumanıza izin verdiği için vücudunuzun garip şekiller almasını engeller.

Sırt üstü ve karın üstü uyuyanlar bundan en fazla faydayı elde ederken, yan uyuyanlar, kalçaları ve omuzları için ekstra yastıkla desteklemeye ihtiyaç duyacaktır.

Siyatik Ağrınızı Yatıştırır.

Siyatik sinir ağrısı söz konusu olduğunda uyku büyük rol oynar, çünkü bu sorunu olan kişiler sabahları daha fazla rahatsızlık ve ağrı yaşarlar. Bu genellikle, uyuduğunuz pozisyonun o bölgedeki basıncın artmasına veya sinirin sıkışmasına neden olması nedeniyle olur.

Yerde uyumayı seçmek, omurganızı uygun hizada tutabilir, böylece siyatik ağrısını yatıştırmaya ve ağrıyı önlemeye yardımcı olur.

Vücudunuz daha dinlenmiş hisseder.

Rahat bir yatak genellikle bizi sabahları alarmı erteleme düğmesine basmamız için cezbeder. Kulağa masum bir alışkanlık gibi gelse de, sabahları tekrar uyumak uyku döngünüzü bozarak bağışıklık sisteminin zayıflamasına ve sağlıkla ilgili diğer sorunlara yol açabilir.

Öte yandan, yerde uyumak sabahları o kadar rahat hissetirmeyecek olsa da, doğru kalitede uyku uyuyacak ve gün boyunca daha dinlenmiş hissedeceksiniz.

Ancak alerjiniz kötüleşebilir.

Alerjiniz veya solunum sorunlarınız varsa, yatağa bağlı kalmak daha iyidir. Zemin, hapşırmaya, burun tıkanıklığına veya akıntısına ve kırmızı, sulu veya kaşıntılı gözlere neden olabilecek diğer alanlara göre daha fazla toz, cilt hücresi ve kir toplar. Ayrıca nefes almada, öksürmede ve hırıltılı solunumda güçlüklere ve hatta kızarıklıklara neden olabilir.