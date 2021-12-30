Çok rahat bir yatağınız varken sert bir zeminde uyumak kulağa saçma gibi gelebilir. Ancak, yapılan araştırmalara göre, o kadar rahat olmasa da sağlığınız için çok faydalı.Kaz tüyü uyku tulumlara, yorganlara, yastıklara bir süreliğine veda edin.Gelişmiş bir bağışıklık sistemi, artan akciğer kapasitesi ve daha az sırt ağrısı, yerde uyumaya başladığınızda elde edeceğiniz faydalardan sadece birkaçıdır.

Yerde uyumaya başlarsanız ne olur?

Japonların yerde uyuduklarını görmüş veya duymuşsunuzdur. Yapılan araştırmaların gösterdiği üzere yere yakın şekilde uyumak, kişinin kendisini daha güvende hissetmesine neden olduğu için daha kesintisiz ve rahat harekete el veren bir uyku deneyimi sunmaktadır.

Yerde uyumanın ne gibi faydaları vardır?

-Yerde uyuduğunuzda, vücut ağırlığınız eşit olarak dağılır ve kalçalarınız, omurganız ve omuzlarınız daha az zorlanır. Bu, kanın gece boyunca vücutta serbestçe dolaşmasına izin verir ve bu da organlarınızı en iyi şekilde çalışır durumda tutmanıza yardımcı olur. Beyaz kan hücrelerinin gerektiğinde vücutta taşınmasına izin verecek ve bu da bağışıklık sisteminizin hastalıklarla daha kolay savaşmasına yardımcı olacaktır.

-Kambur oluşumunu önlersiniz. Yerde uyumak, omurganın ve boynun hizalanmasına ve düzeltilmesine yardımcı olabilir, bu da daha iyi bir duruşla sonuçlanabilir.

-Siyatik sinir ağrısı söz konusu olduğunda uyku büyük rol oynar, çünkü bu sorunu olan kişiler sabahları daha fazla rahatsızlık ve ağrı yaşarlar. Bu genellikle, uyuduğunuz pozisyonun o bölgedeki basıncın artmasına veya sinirin sıkışmasına neden olması nedeniyle olur.Yerde uyumayı seçmek, omurganızı uygun hizada tutabilir, böylece siyatik ağrısını yatıştırmaya ve ağrıyı önlemeye yardımcı olur.

- Migren ve baş ağrısı, skolyoz ve eklem ağrısı riskini de azaltır.

-Sert bir yüzeyde uyumak, omurganızı hizada tutarak uyumanıza izin verdiği için vücudunuzun garip şekiller almasını engeller.

Japon yer yatakları

Japon yer yatakları yere yakın olmaları sebebi; yere yakın ya da yerde yatmak her an yaşamın içerisinde olmak, uykunun yaşamın önemli bir parçası olduğunu hatırlanması için önemlidir. Dinlendirici bir uyku sunmasının yanı sıra hareket etmeye kolay elvermesi nedeniyle öne çıkan yer yatakları aynı zamanda Japonya’nın deprem bölgesi olması yüzünden de daha güvenlikli yataklar olarak kullanılmasını sağlamaktadır. Bu yüzden deforme olmaya karşı dayanıklı bir şekilde üretilmeleri gerekmektedir.

Uyku problemi çekenlere önerimiz ise;

Uyku problemi nasıl çözülür? Pratik öneriler

Uyku saatinize 4-5 saat kala çay, kahve, kola gibi kafeinli içecekleri, 3 saat kala yemek yemeyi kesin.

Yatak odanızı gün içinde havalandırın.

Yatakta o gün başınıza gelen olumlu ya da olumsuz olayları düşünmeyin.

Uyumadan önce ılık/sıcak bir duş alın.

Uyku problemi için vişne suyu

Araştırma sonucunda, ilk iki hafta içilen vişne suyunun melatonin hormonunun salgılanmasını tetiklediği ve bireylerin uykusuzluk belirtilerini azalttığı ortaya çıktı. Vişne suyu sadece uykusuzluk probleminin çözümünde değil, barsak sisteminin düzenli çalışması ve vücuttaki fazla suyun dışarı atılmasında da etkilidir.

Uykusuzluk nedenleri