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Yerde bulunan Mustafa Kemal büstü için soruşturma

Edirne'de kullanılmayan bir okul binasının bahçesinde yerde bulunan Mustafa Kemal büstü için Keşan Cumhuriyet Başsavcılığı ile İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nce soruşturma başlatıldı.

12 Eylül 2019 Perşembe 16:40
Yerde bulunan Mustafa Kemal büstü için soruşturma

Edirne'nin Keşan ilçesinde, kullanılmayan okul binasının bahçesinde yerde bulunan Mustafa Kemal büstüyle ilgili Keşan Cumhuriyet Başsavcılığı ile İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nce soruşturma ve inceleme başlatıldı.

Mustafa Kemal büstünün kendiliğinden mi düştüğü yoksa kasten mi yere atıldığının araştırılması için Keşan Cumhuriyet Başsavcılığı ile İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nce soruşturma ve inceleme başlatıldı.

 Keşan Kaymakamlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Atatürk büstü hakkında çıkan haberle ilgili olarak, 11.09.2019 günü İlçe Emniyet Müdürlüğümüze konu intikal etmesi üzerine, konunun araştırılması için Keşan Cumhuriyet Başsavcılığı ve İlçe Emniyet Müdürlüğümüzce kapsamlı olarak soruşturma ve inceleme işlemlerine başlanmıştır. Soruşturma sonucuna göre hareket edilecektir" denildi.

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Haber Tarihi: 12 Eylül 2019 Perşembe 16:40
  1. Edirne
  2. Cumhuriyet Başsavcılığı
  3. Mustafa Kemal büstü

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