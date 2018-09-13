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Yerçekimsiz ortam Usian Bolt'un aklını başından aldı

Dünya rekortmeni Jamaikalı atlet Bolt, kısa mesafe koşusu yeteneklerini bu kez yerçekimsiz ortamda sergiledi.

13 Eylül 2018 Perşembe 22:18
Yerçekimsiz ortam Usian Bolt'un aklını başından aldı

Düzenlenen son 3 olimpiyatta 100 metre ve 200 metre yarışlarında altın madalya kazanma başarısı gösteren Bolt, bir şampanya markası için yerçekiminin sıfıra yakın olduğu bir uçağın içerisinde koştu. 

Bilimsel araştırmalar için kullanılan bir uçağın gövdesinde oluşturulan yerçekimsiz ortamda gerçekleşen organizasyonda Bolt, pistlerde olduğu kadar başarılı olamazken, oldukça keyifli anlar yaşadı. Bolt, o anları, "Aklımı başımdan aldı, çok zevkliydi” sözleri ile anlattı.

Haber Tarihi: 13 Eylül 2018 Perşembe 22:18
  1. bolt
  2. yerçekimi
  3. uzay

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