Hindistan'da dev havayolu şirketlerinden hükümete "son çağrı" geldi! Yakıt maliyetleri uçakları yere indirebilir!
Hindistan'ın havacılık devleri, Orta Doğu'daki bitmek bilmeyen gerilimler ve artan yakıt maliyetleri nedeniyle tarihin en büyük operasyonel krizlerinden biriyle karşı karşıya. Air India, IndiGo ve SpiceJet’i temsil eden Havayolları Federasyonu (FIA), merkezi hükümete gönderdiği acil mektupta, yakıt vergilerinde ve fiyatlandırmada derhal bir düzenleme yapılmaması durumunda uçuşların durma noktasına geleceği konusunda uyardı. Sektör temsilcileri, mevcut mali tablo altında operasyonların sürdürülebilirliğinin kalmadığını vurguladı.
Açıklamada, "Aksi takdirde yakıttaki keyfi fiyatlandırma ve mantıksız artış, havayolları için aşılamaz kayıplara yol açacak ve uçakların yere indirilmesine neden olacaktır." denildi.