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Gündem Yer: Van, CHP Kılıçdaroğlu mitingi Atılan slogan: “Dişe diş, kana kan, Seninleyiz Öcalan.”
Gündem

Yer: Van, CHP Kılıçdaroğlu mitingi Atılan slogan: “Dişe diş, kana kan, Seninleyiz Öcalan.”

Yeniakit Publisher
2023-05-03 11:51:00 -

7’li ittifakın Cumhurbaşkanı adayı CHP’li Kemal Kılıçdaroğlu'nun Van mitinginde skandal tezahüratlar yapıldı. Bir tane Türk bayrağının olmadığı CHP mitinginde, “dişe diş, kana kan, seninleyiz Öcalan” sloganları atıldı.

Yeşil Sol Parti bayraklarının da yer aldığı mitingde, atılan sloganlar tepki çekti. Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Van mitingi, HDP’li seçmenlerin katılımıyla yapıldı.

Miting alanındaki Yeşil Sol Parti bayrakları ve art arda yükselen “Selo başkan” ve “Demirtaş’a özgürlük” terörist başı “Abdullah Öcalan’a özgürlük” sloganları sosyal medyada tepkilerin odağı haline geldi.

Teröristbaşı Abdullah Öcalan'a "özgürlük" sloganı altında konuşan CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da, HDP'nin tutuklu eski Eş Genel Başkanı terörist Selahattin Demirtaş'ı güzelledi.

Skandal görüntüler! KK ve Ekrem'in Van mitinginde bayrak salladılar
Skandal görüntüler! KK ve Ekrem'in Van mitinginde bayrak salladılar

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