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Yerel Yer Şanlıurfa! Facianın eşiğinden dönüldü!
Yerel

Yer Şanlıurfa! Facianın eşiğinden dönüldü!

Yeniakit Publisher
2023-09-14 12:21:00 - 2023-09-14 12:25:51

Şanlıurfa'da bir geri dönüşüm fabrikasında yangın çıktı.

Edinilen bilgiye göre yangın, Şanlıurfa 2'nci Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir geri dönüşüm fabrikasında çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yaklaşık 1 saat süren çalışmaların ardından yangın söndürülürken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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