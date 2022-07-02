Yer örtücü buz çiçeği aptenia cordifolia: Buz çiçeği bakımı, çoğaltma ve püf noktaları!

Buz çiçeği (Mesembryanthemum cordifolium) tam güneş alan alanlarda sağlıklı bir gelişim ve yayılım gösterir.

Buz Çiçeği:

çok hızlı yayılan bir yer örtücü bitkidir. Çim alternatifi bitkilerden biridir. Üzerine basılmaz bu nedenle az yoğun ve sıfır yaya trafiği olan yerlerde yaz kış bakımlı, yeşil görüntü elde etmek için kullanılır. Bahar sonunda başlayan çiçeklenme bitkiyi bir halı gibi kaplar. Kış çok sert geçmediği müddetçe yaz kış yeşildir. Ilıman bölge bitkisi olduğundan uzun süreli kışların ve şiddetli donların olduğu bölgelerde önerilmez. Kuraklığa dayanıklıdır. Sudan tasarruf sağlar. Buna rağmen ıslak ve nemli topraklara da dayanım gösterir. Taş aralarında mükemmel sonuç verir. Biçilme, budama istemez. Boyu yükselmez, işçilikten tasarruf sağlar. İklime bağlı olarak çiçeklenme baharda başlar ve yaz başında devam eder.

Buz Çiçeği evde bakılır mı?

Buz çiçeği bakımında kumlu, humuslu toprak tercihi önemlidir. Nemli topraklardan çok hoşlanmayan bir bitki olması bakımından toprağın kuru olmasına dikkat edilmelidir. Evlerde, saksı içinde bakımı yapılan buz çiçeklerine vitamin takviyesi yapmak fayda sağlayan bir işlemdir.

Buz çiçeği bakımı, özellikleri, sulama, çoğaltma detayları, “Ne zaman dikilir, ne zaman çiçek açar, toprağı ve saksısı nasıl olmalı, hangi cephede yetişir?” sorularının yanıtını Naz Irmak Saf anlattı. İyi drene edilmiş, kumlu toprak karışımlarında sağlıklı bir gelişim gösterir. İyi drenaja sahip toprak karışımı ve kullanılan saksı seçimi bitkinin sağlıklı yaşaması için önemli noktalardır.

Buz çiçeğinin bulunduğu toprak kurudukça sulaması yapılmalıdır. Fakat kışın toprağı kuru tutulmalıdır. İlkbahar mevsiminde toprağına hafif gübre desteği sağlanabilir.

Buz çiçeği ısıya, kuraklığa ve tuza dayanıklıdır. Kaya bahçelerinde sıkça rastlanabilmektedir. Buralarda kayanın üzerinde açan çiçekleriyle harika bir görüntü oluşturmaktadır. Sepet ve askılı saksılara rahatlıkla dikebileceğiniz bir türdür. Sarkarak gelişim gösterir. Ya da geniş alanlara yayılarak güzel bir görüntü oluşturur.

Buz çiçeğinin büyümesi ve gelişmesi çok kolaydır. Sulu bir yer örtüsü olarak veya yamaçların erozyonunu önlemek için içi bir seçimdir. Güneş alan kaya bahçelerine, kıyı bahçelerine rahatlıkla dikebilirsiniz. Yine hemen hemen ülkemizde birçok iklime ayak uydurabilecek bir bitki olduğu için rahatlıkla yetiştirebilirsiniz.

BUZ ÇİÇEĞİ NASIL ÇOĞALTILIR?

Buz çiçeğinin çoğaltılması çok kolaydır. Tohumla ya da çelik alma yöntemiyle rahatlıkla çoğaltabilirsiniz. Tohumları ilkbaharın erken dönemlerinde nemli toprak yüzeyinde ve sıcak bir ortamda filizlendirebilirsiniz.

Çelikten alma yöntemini yaz mevsimi boyunca gerçekleştirebilirsiniz. Bitkinin herhangi bir dalında küçük bir parça koparsanız dahi direk toprağa bu parçayı buluşturduğunuzda kısa sürede köklenecek ve bulunduğu yere adapte olacaktır. Kök kesimler yaklaşık 3 hafta içinde kolayca köklenir.

NE ZAMAN DİKİLİR?

Çelik aldığınız buz çiçeğini yaz mevsiminde dikebilirsiniz. Tohumları ise erken ilkbahar döneminde ekmelisiniz.

BUZ ÇİÇEĞİ NE ZAMAN ÇİÇEK AÇAR?

Buz çiçeği tropiklerde neredeyse yıl boyunca ilkbahar ve yaz mevsiminde parlak pembe veya morumsu, küçük papatyayı andıran çiçekler üretir.

Buz çiçeği genellikle haşere ve hastalıklara maruz kalmaz.

BUZ ÇİÇEĞİ ÖZELLİKLERİ

Buz çiçeği Güney Afrika’ya özgü bir bitki türüdür. Çok yıllık bir bitkidir.

Güneşte parıldayan, etli, kalp şeklinde, parlak yeşil yapraklardan oluşan, yüzeyde kalın bir halı oluşturan çok yıllık, sulu bir bitkidir. Açık yeşil, pürüzsüz, etli yapraklar oval veya kalp şeklinde olup, tüm yaprak kenarı 6 cm uzunluğunda, 2.5 cm genişliğindedir. Gövde 4 açılı veya yuvarlak (60 cm uzunluğunda) olabilir. Yerde secde ederek büyür. Parlak kırmızı veya turuncu çiçekler, sap uçlarında (1,5 cm genişliğinde) tek tek veya 3’lü kümeler halinde bulunur.

Çiçekler, birçok ince, doğrusal yaprakları ve küçük sarı bir merkezi olan asterlere benzer. Çiçekler öğlen veya öğleden sonra erken saatlerde açılır.

Referans, kanatları olmayan tohumlara yöneliktir. Tür sıfatı “cordifolia”, kalp (“kor”) ve yaprak (“folium”) için Latince kelimelerinden kaynaklanır. Kalp şeklindeki yaprakları ifade eder.

Kuru, çözülen meyveler kapsül olarak bilinir. Kapsüller, her bölmede bir kahverengi ila siyah, kaba dokulu tohum içeren 4 odacıklıdır.

Buz Çiçeği Faydaları

Buz çiçeği süs bitkisi olarak kullanılan bir bitkidir. Bu bakımdan bu bitkinin insan sağlığına yönelik nasıl fayda veya zararlarının olduğu yönünde güvenilir bir veri bulunmamaktadır.

Buz Çiçeği Tohumu Nasıl Olur?

Buz çiçeği bitkileri Şubat ve Mart aylarında ekimi yapılabilir olan bir nitelik barındırır. Buz çiçeği bitkisinin tohumunu diğer tohumlardan ayıran en önemli özelliği ise bu tohumların saksıya veya bahçeye ekiminin yapıldıktan sonra üzerinin toprakla kapanmamasının gerekli olmasıdır. Bu özelliği bakımından birçok bitki tohumundan ayrı özellik gösterirler.

Buz çiçeği kışın nerede durmalı?

Buz çiçeği kuru toprak sever. Humuslu, fakir ve kumlu toprağı seven Buz çiçeği tuza dayanıklıdır. Bu nedenle yazlıklarda ve denize yakın yerlerde rahatlıkla toprakta yetiştirilebilir. Taşlık alanlarda ve kayalıklarda da Buz çiçeği görebilir ve yetiştirebilirsiniz.