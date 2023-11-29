Yer: İzmir! İdam edin bunları

Karşıyaka İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dün uyuşturucu madde ticareti yaptığını tespit ettikleri Ç.B.T. isimli şahsı kıskıvrak yakaladı.

Şahsın üzerinde 3 parça halinde kokain ve esrar maddesi ile hassas terazi ele geçirildi. Ekiplerin araştırmalarını derinleştirmesi sonucu R.E. isimli şahsın da uyuşturucu sattığı belirlendi.

Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda 290,5 gram esrar, bir miktar kokain, hassas terazi ve çok sayıda kilitli poşet içerisinde uyuşturucu madde ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği anlaşılan para ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından bugün çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Vatandaş idam istiyor

Milletin evlatlarını zehirleyerek kazandıkları paralarla mafyalara ve terör örgütlerine kazanç sağlayan zehir tacirleri, dünyadaki tüm toplumlar için büyük tehdit. Özellikle gençleri ağına düşüren bu karanlık eller için vatandaşlar; idama varan büyük ve caydırıcılığı kesin cezalarla yargılanmalarını istiyor.

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