Yer: İstanbul'un göbeği! Elektrik hizmeti almak için arkeolog bekliyorlar

İstanbul'un tarihi yarım adası Fatih'teki Rüştem Paşa Mahallesi'nde yer alan Çiçek Pazarı Sokak'ta 4 gündür elektrikler kesik. Elektrik şebekesinde meydana gelen arıza nedeniyle verilemeyen enerji bölge esnafını mağdur etti.

Elektrik olmayan hanlar karanlığa büründü

Arızanın giderilmesi için arkeolog bekleniyor

Mısır Çarşısı'nın arkasında yer alan Çiçek Pazarı Sokak tarihi bir bölge. Yer altı şebekesinde meydana gelen arıza için BEDAŞ'ın kazı yaparak arızayı gidermesi gerekiyor. Ancak bölge tarihi bir yer olduğu için BEDAŞ tek başına gelip kazı yapamıyor.

Haberler.com'a konu hakkında açıklama yapan BEDAŞ yetkilileri, "Arızanın giderilmesi için Anıtlar Kurulundan arkeolog gelmesini bekliyoruz" dedi. Arkeolog eşliğinde yapılacak kazı sonrası arıza tespit edilip giderilecek. Ancak Pazartesi gününden beri ne gelen var ne de gelen.

Esnaf çareyi jeneratör kurmakta buldu

Esnaf jeneratör kurdu

Yetkililerden bir çözüm bulamayan esnaf ise kendi çözümünü bulmuş durumda. Her gün binlerce insanın uğradığı sokakta yer alan esnaf çareyi dükkanlarına jeneratör kurarak buldu. Ticaret yapan esnaf evlerine ekmek götürmek için her gün jeneratör çalıştırıyor.

Çiçek Pazarı Sokak

"Burada iş yapamıyoruz. Soğuktan donuyoruz"

Sokakta bulunan Bürüngüz Han'ın yöneticisi Hasan Yener konu hakkında, "Sokağımızda 8-9 tane han var. Bu hanlar dışında belediyenin de dükkanları bulunuyor. Ancak hiç kimse dört gündür şebekeden elektrik alamıyor. Enerji Bakanlığını, BEDAŞ'ı arayarak arızayı bildirmemize rağmen hala bir gelişme olmadı. Burada iş yapamıyoruz. Soğuktan donuyoruz. Karanlıktan dolayı hırsızlık olayları yaşanıyor. Evlerimize ekmek götürmek için çareyi jeneratör kurmakta bulduk. Mağduruz. Bu sıkıntının derhal giderilmesini istiyoruz" açıklamasında bulundu.