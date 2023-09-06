Yer: İstanbul Ortaköy! Böyle kepazelik görülmedi! Şu edepsizliğe bakın şu edepsizliğe

İstanbul Beşiktaş ilçesi Ortaköy Mahallesi'nde bir gece kulubünde tartışma çıktı. 2 kadın, içeride kavga ederken araya güvenlik görevlileri girdi. Bir kadın dışarıda taşkınlık yapmaya devam etti. O sırada açılan göğsüne bile aldırmadı. O anlar ise anbean kameraya yansıdı.

2 kadın gözaltına alındı

Güvenlik görevlileri tarafından dışarı çıkarılan 2 kadın ortalığı birbirine kattı. Beşiktaş polisi tarafından gözaltına alınan ve 4 suçtan işlem yapılan 2 kadın, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Yaşananlar ise güvenlik kameralarına yansıdı.

Alkolün etkisiyle kavga çıkardılar

İddiaya göre eğlenmek için gece kulübüne giden 33 yaşındaki Ada M. ile 31 yaşındaki Aline Berfu E., alkolün de etkisiyle mekanda taşkınlık çıkarttı. İçeridekiler durumdan rahatsız olunca olay mekandaki güvenlik görevlilerine bildirildi. Bunun üzerine görevliler iki kadını mekandan çıkardı.

Serbest bırakıldılar

Kapının önüne konan iki kadın görevlilere direnenince polis ekiplerine ihbarda bulunuldu. İhbar üzerine olay yerine gelen Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü polislerini gören Ada M., bu kez de göğüs bölgesini açarak rezalet çıkarttı. Kapıda sigara izmaritleri için bırakılan demir çöp tenekesini de kaldırımdaki cama vuran Ada M., polislere de direndi. Kadın bir türlü sakinleştiremeyince orantılı güç kullanılarak gözaltına alındı. Kadınların eğlence mekanından çıkarıldığı ve kapıda taşkınlık çıkardıkları anlar ise güvenlik kameralarına yansıdı.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Emniyete götürülen Ada M. ile Alina Berfu E.'nin “tehdit”, “hakaret”, “yaralama”, “hırsızlık”, “iftira”, “şantaj”, “fuhuş” gibi suçlardan çok sayıda suç kayıtları olduğu ortaya çıktı. Emniyette “tehdit”, “hakaret”, “hayasızca hareketler”, “görevi yaptırmamak için direnme” suçlarından adliyeye sevk edilen Ada M. ve Aline Berfu E., çıkartıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.