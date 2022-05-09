Yer gök kırmızı: Kripto para piyasasında deprem!

Bitcoin bugün Temmuz 2021'den bu yana gördüğü en düşük seviyesine geriledi. Lider kripto para sabah saatlerinde 33 bin dolar seviyesine çekilirken öğleden sonra bu seviyenin de altını gördü.

32 Bin 800 Dolar Seviyelerine Kadar Geriledi

Küresel hisse senedi piyasaları ile ABD borsalarında işlem gören teknoloji hisselerindeki gerilemeyle paralel hareket eden Bitcoin, 32 bin 800 dolar seviyelerine kadar geriledi.

Yılın Başından Bu Yana Yüzde 20'den Fazla Değer Kaybetti

Bitcoin son olarak geçen geçen yılın temmuz ayında 33 bin dolar seviyesinin altını görmüştü. Bitcoin bugün gördüğü seviye ile bu yılın başından bu yana yüzde 20'den fazla değer kaybetmiş oldu.

Yatırımcı Riskli Varlıklardan Kaçınıyor

Kripto para birimleri, ABD Merkez Bankası (Fed) başta olmak üzere başlıca merkez bankalarının yükselen enflasyonla mücadele için parasal sıkılaşmayı hızlandırması dalgasından etkilendi. Riskli varlıklar olarak görülen kripto piyasaları, yatırımcının riskten kaçınma isteği nedeniyle satış yönlü seyretti.

Fed'in geçtiğimiz haftaki toplantısında politika faizlerini 50 baz puan artırması sonucu ABD dolarının değeri ve ABD Hazine senetlerinin getirileri yükselmeye devam etti. Yüksek enflasyonun süreceği yönündeki öngörüler de piyasadaki risk beklentisinin devam etmesine sebep oldu. Risk beklentisinin yüksek olması ise riskli varlıklar olan borsa ve kriptoların değerini düşürdü.

Kripto Piyasasında Son Durum

Bu gelişmelerle birlikte Bitcoin'in dışındaki diğer paralarda da sert değer kayıpları görüldü. Öğleden sonra Bitcoin yüzde 5'in üzerinde günlük düşüşle 32 bin 955 dolar seviyelerinde işlem görürken Ethereum yüzde 7 düşüşle 2 bin 390 dolardan işlem gördü.

Önde gelen kripto paralardan Solana'daki düşüş yüzde onu buldu. Solana 71 dolardan işlem gördü. Cardano 0,6 dolardan, DogeCoin ise yüzde 7 düşüşle 0,11 dolardan işlem gördü.

Borsalar Geriliyor

Bitcoin ve diğer kripto paralar, büyük ölçüde ABD borsalarındaki teknoloji hisseleri ile paralel hareket ediyor. Bu hisselerin ağırlıkta olduğu Nasdaq 100 endeksi kasım ayında tüm zamanların en yüksek seviyelerine ulaşmış sonrasında ise aşağı yönlü seyir izlemişti. Nasdaq 100 geçtiğimiz hafta arka arkaya beşinci haftalık düşüş trendini korumuştu. Reuters'ın aktarımına göre, Singapur merkezli kripto platformu Stack Funds COO'su Matt Dibb konu ile ilgili değerlendirmesinde, kriptoların bir risk varlığı olarak sınıflandırıldığını belirterek, "Nasdaq'ta gördüğümüze benzer şekilde, çoğu kripto para biriminin sarsıldığını düşünüyorum" dedi.

Uzmanlar: Düşüş Sürebilir

Bloomberg'in aktardığı bir başka değerlendirmede ise Singapur merkezli yatırım şirketi Oanda'nın kıdemli bir piyasa analisti Jeffrey Halley, "Risk duyarlılığı düşmeye devam ederse, teknik tablolardaki durum Bitcoin'in 28 bin dolara ve ardından 20 bin dolara gidebileceğini gösteriyor" dedi. Kripto yatırım platformu Mudrex'in CEO'su ve kurucu ortağı Edul Patel de, "Bitcoin destek fiyatını kırdı ve mevcut seviyenin altına düşme ihtimali var" değerlendirmesinde bulundu.