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Ekonomi

Yer altı suyuna ölçüm sistemi takılmasında süre uzatımı

Sanayi, zirai, içme ve kullanma suyu amaçlı açılan kuyu, galeri, tünel ve benzeri yerlere ölçüm sistemi takılması için tanınan süre 3 Nisan 2022 olarak yeniden belirlendi

Yeniakit Publisher
2020-05-23 09:38:30 -
Yer altı suyuna ölçüm sistemi takılmasında süre uzatımı

ANKARA (AA) - Sanayi, zirai, içme ve kullanma suyu amaçlı açılan kuyu, galeri, tünel ve benzeri yerlere ölçüm sistemi takılması için tanınan süre 3 Nisan 2022'ye uzatıldı.

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünün Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, ''Yeraltı Suları Hakkında Kanun''un ilgili maddeleri kapsamında söz konusu yerlere ölçüm sistemi takılmasına yönelik öngörülen sürelerde uzatıma gidildi.

Bu kapsamda sanayi, zirai, içme ve kullanma suyu amaçlı açılan kuyu, galeri, tünel ve benzeri yerlere anılan sistemin takılması adına tanınan süre 3 Nisan 2022 olarak yeniden belirlendi.


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