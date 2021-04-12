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Yerel Yer: Adana... Durdurulan araçlardan çıkanlar pes dedirtti
Yerel

Yer: Adana... Durdurulan araçlardan çıkanlar pes dedirtti

Adana'da durdurulan iki araçtan, 1 ton gümrük kaçağı tütün çıktı.

Yeniakit Publisher
2021-04-12 07:28:00 -
Yer: Adana... Durdurulan araçlardan çıkanlar pes dedirtti

Alınan bilgiye göre, kaçakçılık suçundan aranan 59 TR 224, 01 ENC 28 plakalı iki hafif ticari plaka tanıma sistemi (PTS) tarafından tespit edildi. Bunun üzerine polis araçların geçebileceği güzergahlarda önlem aldı. Yüreğir ilçesine bağlı Mobilyacılar Sitesi Kavşağına gelen iki hafif ticari araç Yüreğir Devriye Ekipleri tarafından önleri kesilerek durduruldu. Polis araçlarda yaptığı arama çalışmasında 1 ton gümrük kaçağı sigara ele geçirdi.
Olayla ilgisi olan 2 araç sürücüsü de gözaltına alındı.

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