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Gündem Yer: Adana! Böyle kaymakam olmaz olsun
Gündem

Yer: Adana! Böyle kaymakam olmaz olsun

Yeniakit Publisher
2023-07-15 12:23:00 -
Yer: Adana! Böyle kaymakam olmaz olsun

Adana’da açığa alınan Yüreğir'in eski kaymakamı M.K., dolandırıcılık iddiasıyla gözaltına alındı.

Adana'nın Yüreğir ilçesi eski kaymakamı M.K. hakkında dolandırıcılık iddiasıyla soruşturma açıldı. Bakanlık olayı soruşturmak için müfettiş görevlendirdi.

Kaymakam müfettiş raporlarıyla açığa alındı. Dün gece ise İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri M.K'yi gözaltına aldı.

Emniyete götürülen eski kaymakam hakkına başlatılan adli süreç devam ediyor.

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Yorumlar

Eren

Ateş olmadığı yerden duman çıkmaz deselerde, hele durun biraz. Soruşturma bitsin, netice nedir, işin aslı astarı nedir, gerçekler ortaya çıksın, ona göre bu kadar ağır yüklenin. Yargısız infaz etmeyin, iddialar doğru değilse, kul hakkına girmiş olursunuz
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