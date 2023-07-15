Yer: Adana! Böyle kaymakam olmaz olsun
Adana’da açığa alınan Yüreğir'in eski kaymakamı M.K., dolandırıcılık iddiasıyla gözaltına alındı.
Adana'nın Yüreğir ilçesi eski kaymakamı M.K. hakkında dolandırıcılık iddiasıyla soruşturma açıldı. Bakanlık olayı soruşturmak için müfettiş görevlendirdi.
Kaymakam müfettiş raporlarıyla açığa alındı. Dün gece ise İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri M.K'yi gözaltına aldı.
Emniyete götürülen eski kaymakam hakkına başlatılan adli süreç devam ediyor.