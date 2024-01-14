Yentür: İlkokul bahçeleri keyifli ve eğlenceli hale gelecek

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür, İstanbul’daki bütün ilkokulların bahçelerini fiziki yetkinliklerine ve koşullarına bakarak cıvıl cıvıl, rengarenk hale getireceklerini belirterek, “Bunu inşallah haziran ayına kadar İstanbul’daki bütün ilkokullarda biz sağlayacağız. Keyifli, eğlenceli, eğitim ortamları oluşturmak bizim en önemli görevimiz” dedi.

Yentür, Zeytinburnu Ayhan Şahenk Ortaokulunda düzenlenen İstanbul Çocuk Oyunları Paylaşımları Programı’nda yaptığı konuşmada, öğretmenliğin hem öğrenen hem de öğreten bir meslek olduğunu söyledi.

Oyun temelli yaklaşımların bu aralar gündemde olduğunu belirten Yentür, “Biz gündemde olan şeylerin altının dolu, akademik bilgiyle desteklenmiş, tecrübelerle geliştirilmiş ve bu tecrübelerin sadece belirli alanlarda istekli öğretmenler değil, alanın bütününde herkes tarafından sahiplenilmiş ve uygulanan bir sistem olmasını istiyoruz” dedi.

350 öğretmen eğitim aldı

Yentür, ilkokullarda artık notla değil süreç odaklı değerlendirmeler yapıldığını vurgulayarak, “Öğretmenlerimizin yetkinlikleri ve müfredatın kazandırılmasıyla ilgili gözlemin ve ölçme değerlendirme sürecinin, çok daha teknik ve çok daha sistematik olarak yürütülmesi lazım. Bu noktada da bunu çok önemsiyoruz” diye konuştu.

Süreç odaklı ölçme değerlendirmeyle ilgili Marmara Üniversitesiyle işbirliği yaparak 350 öğretmenle eğitim yaptıklarını aktaran Yentür, bunları arttırarak devam edeceklerini söyledi.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Yentür, Türkçe ve diğer sosyal derslerde çocukların becerilerinin ölçülmesinin en kıymetli değer olduğunu kaydederek, özellikle öğrencilerin Türkçede kendini ifade etmesinin, okuma, anlama, dinleme, konuşma ve yazma becerilerinin geliştirilmesinin önemine değindi.

Öğretmenlerin yetkinlikleri artırılıyor

Öğrenciye dair en önemli şeyin tespitler ve yönlendirme olduğunu ifade eden Yentür, “Ölçtükten sonra değerlendirme yapacağız. Değerlendirmediğimiz hiçbir sistemi yönetme, doğru tespitler yapma şansımız yok. O yüzden bizim en çok önemsediğimiz durum, okul öncesi ve sınıf öğretmenlerinin yetkinliklerinin arttırılması” değerlendirmesinde bulundu.

Yentür, “İstanbul’umuzda bütün ilkokullarımızın bahçelerini fiziki yetkinliklerine, koşullarına bakarak cıvıl cıvıl, rengarenk hale getireceğiz. Bunu inşallah Haziran ayına kadar İstanbul’daki bütün ilkokullarda biz sağlayacağız. Keyifli, eğlenceli eğitim ortamları oluşturmak bizim en önemli görevimiz” dedi.