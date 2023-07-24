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Teknoloji Yenisi işte böyle! whatsapp’ın tasarımına rütuş
Teknoloji

Yenisi işte böyle! whatsapp’ın tasarımına rütuş

Yeniakit Publisher
2023-07-24 16:26:00 -
Yenisi işte böyle! whatsapp’ın tasarımına rütuş

Mesajlaşma uygulaması WhatsApp'ta arayüz tasarımı değiştirildi. Arayüzde alt gezinme çubuğunun yerleri değiştirildi.

Dünya çapında milyarlarca kullanıcısı bulunan mesajlaşma uygulaması olan WhatsApp, kullanıcı deneyimini artırmak amacıyla güncelleme yapmaya devam ediyor.

Twitter’da yapılan logo değişikliğinin ardından WhatsApp da kendine özgü bir değişiklik yaptı. İç tasarımı değiştirmeyi tercih eden WhatsApp, Android beta uygulaması için yeni bir güncelleme yayınladı.

WHATSAPP'IN ARAYÜZÜ DEĞİŞTİ

Tasarım değişikliğinde göze çarpan ilk nokta alt gezinme çubuğu oluyor.

WhatsApp, birkaç haftadır kullanıcılarına bu değişiklikle ilgili bilgilendirme yapıyor. Alt gezinme çubuğu yeni haliyle birlikte kullanıcılarının daha rahat bir geçiş yapmasına imkan tanıyor. Bir diğer yenilik ise yuvarlatılmış uyarılar ve yeniden tasarlanan geçişler oluyor.
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