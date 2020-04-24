Yenipazar tek yürek oldu

Aydın’ın Yenipazar ilçesinde 7’den 70’e herkes İstiklal Marşı okuyarak 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın 100’üncü yılını kutladı.

Tüm Türkiye’de olduğu gibi Yenipazar ilçesinde de saatler 21.00’ı gösterdiğinde Yenipazar Belediyesi tarafından anons sistemi eşliğinde tüm Yenipazarlılar İstiklal Marşı’nı okudular. Koronavirüs tedbirleri kapsamında 23 Nisan’ı ev ve balkonlarda kutlayan Yenipazarlılar, saatler 21.00’ı gösterdiğinde süsledikleri balkonlarında, kapı önlerinde hep birlikte İstiklal Marşı’nı okudular. İstiklal Marşı’nın ardından herkes alkış yaparak komşularının bayramını kutladı. Öte yandan, Yenipazar Belediye Başkanı Yüsran Erden de eşi Nursevil Erden ile birlikte evinin balkonundan İstiklal Marşı okudu.