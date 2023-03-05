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Siyaset Yeniden Refah Partisi'nden seçim vaatleri! 'LGBT derneklerini kapatacağız'
Siyaset

Yeniden Refah Partisi'nden seçim vaatleri! 'LGBT derneklerini kapatacağız'

Yeniden Refah Partisi Gençlik Kolları Başkanı Melih Güler, partisinin vaatlerini aktardığı açıklamasında, "LGBT derneklerini kapatacağız" ifadelerine yer verdi.

Yeniakit Publisher
2023-03-05 17:10:00 - 2023-03-05 17:23:03
Yeniden Refah Partisi'nden seçim vaatleri! 'LGBT derneklerini kapatacağız'

 Yeniakit.com.tr 

Yeniden Refah Partisi Gençlik Kolları Başkanı Melih Güler, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda partisinin vaatlerini sıraladı.

Güner'in toplum ahlak yapısını tehdit eden ve dinimizin kesin bir dille yasakladığı eşcinsel sapkınlara ilişkin vaatleri ön plana çıktı.

Başkan Güler, "LGBT derneklerini kapatacağız. Cinsiyet ameliyatlarını SGK kapsamından çıkaracağız." dedi.

"Ahlakı bozan TV dizilerini kaldıracağız." diyen Melih Güler, şöyle devam etti: Helal 4’ün, haram 5’ten büyük olduğunu öğreten bir eğitim sistemi inşa edeceğiz.
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