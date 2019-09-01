Yenimuhacir Keşkek Şenliği’nde 5 ton keşkek dağıtıldı

Edirne’nin Keşan ilçesine bağlı Yenimuhacir beldesinde, Yenimuhacir Kültür ve Dayanışma Derneği (YENKÜLDER) tarafından 4.’sü düzenlenen Keşkek Şenliği’nde 47 kazanda kurularak hazırlanan 5 ton keşkek, beldede yaşayan kadınların dayanışmasıyla oluşturdukları imece ile hazırlandı.

Keşan’a bağlı Yenimuhacir’de Yenimuhacir Kültür ve Dayanışma Derneği tarafından bu yıl 4’üncüsü düzenlenen Keşkek Şenliği’nde yapılan yaklaşık 5 ton keşkek, şenlie katılanlara ikram edildi, 5 ton keşkek vatandaşlar tarafından beğeniyle tüketildi. Sabahın erken saatlerinde belde meydanında kurulan kazanlarda odun ateşi ile yapımına başlayan keşkek beldede yaşayan kadınlar tarafından hazırlandı. Su, buğday, tuz, kuzu yağı ve kuzu etini keşkek yapımı için 2 saat boyunca büyük tahta kaşıklarla 47 ayrı kazanda karıştıran kadınlar, bu sırada yöresel türküler söyledi ve oyunlar oynadı.

Daha sonra şenlik alanında devam eden etkinliklerde Keşan Belediye Bandosu, Lalacık Halk Oyunları Ekibi, Yenimuhacirli kadınlar ve çocuklar sahne aldı.

YENKÜLDER Başkanı Enver Küçükyaman, bu tür şenliğin birlik ve beraberlik ruhunu arttırdığını belirterek, "47 kazanda kaynayan malzemeler, buğdayla birleştirilerek keşkek haline dönüştü. Keşkeğimizi misafirlerimize ikram edeceğiz. Katılanlara teşekkür ediyoruz" dedi.

Yenimuhacir Belediye Başkanı Mustafa Türker de, keşkeğin bolluk ve bereketin anlamı olan buğdaydan yapıldığını ifade ederek, "Keşkek, ak buğday, koyun eti, su ve tuzdan yapılmaktadır. Keşkek şenliği, beldede bizim kültürel bir etkinliğimiz haline geldi. Keşkeği birlik ve beraberlik içerisinde hazırlıyoruz ve misafirlerimize ikram ediyoruz" diye konuştu.

Şenliğe, AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, Keşan Kaymakamı Nuri Özder, Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, AK Parti Edirne İl Başkanı İlyas Akmeşe ve yaklaşık 3 bin kişi katıldı.