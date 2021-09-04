Yenimahalle’de usulsüz atama

Zekeriya Say İstanbul

Her gün bir skandalın patlak verdiği CHP’li belediyelerde rezaletlerin ardı arkası kesilmiyor. ‘Organ ve doku ticareti’ rezaletiyle çalkalanan Ankara Yenimahalle Belediyesi şimdi de usulsüz kadrolaşma skandalıyla gündemde. Belediye Başkan Yardımcısı Yaşar Neslihanoğlu’nun, böbrek yetmezliği çeken yeğeni Sefa Yörükoğlu için Park ve Bahçeler Müdürlüğü’nde şoför olarak çalışan Ufuk Coşkun adlı işçiden; ev, sıfır km araç ve nakit para yardımı vaadiyle böbrek satın aldığı iddiası gündemdeki yerini korurken, bir skandal daha patlak verdi.

“İstisnai” başkan yardımcısı

Belediye Başkan Yardımcısı Erhan Aras’ın da usulsüz şekilde atandığı ortaya çıktı. Mülkiye müfettişleri tarafından tespit edilen skandal atamada, sınav sistemi engelini aşmak için istisnai memurluk kadrosuyla ‘Özel Kalem Müdürlüğü’ne atanan CHP’li Aras’ın ardından İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürü yapıldığı, 10 yıl hizmet süre şartını sağlamadan Belediye Başkan Yardımcılığı görevine atandığı belirlendi.

Mülkiye müfettişleri tarafından tespit edilen skandalda, 02.09.2009’da ‘Özel Kalem Müdürlüğü’ne atanan CHP’li Aras’ın 25.02.2011 tarihinde İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürü yapıldığı, 10 yıl hizmet süresi şartını sağlamadan 04.04.2012 tarihinde Belediye Başkan Yardımcılığı görevine getirildiği öğrenildi. Skandal atama Sayıştay raporlarına şu ifadelerle yansıdı: “04.04.2012 tarihinde Belediye Başkan Yardımcılığı görevine atandığı tarihte 68/B Maddesinin b) fıkrasındaki en az 10 yıl hizmet süre şartını da sağlamadığı görülmüştür. Sonuç olarak Özel Kalem Müdürlüğünden İnsan Kaynakları Müdürlüğüne atanan ve sonrasında Başkan Yardımcılığına ataması yapılan E.A.’ın Mahalli İdareler Personelinin Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Yönetmelik kapsamında belirtilen görevde yükselme sınav şartını ve 657 sayılı Kanunun 68/B maddesindeki süre şartlarını sağlamadan ataması yapılmıştır. Yapılan atama mevzuatta belirtilen hükümlere aykırıdır.”

Özel kalem değil atlama taşı

Yenimahalle Belediyesi’ne ait 2018 Yılı Sayıştay Düzenlilik Denetim Raporu bir skandalı daha gözler önüne seriyor. Raporda, İçişleri Bakanlığı Genelgesi’ne göre ‘Özel Kalem Müdürlüğü’ makamına atama yetkisinin sınırsız olmadığı, bu kadroya yapılacak atamalar için bir takım esas ve usullerin arandığı ve memuriyete sınavsız atama yolu olarak kullanılmayacağı açıkça ifade edildiği halde 2009-2018 yılları arasında 7 ‘Özel Kalem Müdürü’ ataması yapıldığı açıkça belirtiliyor. Raporda ayrıca, Yeni Mahalle Belediyesi’nce ataması yapılan 7 kişinin akabinde geçici olarak başka birimlere alınarak fiiliyatta özel kalem müdürlüğü yapmadıklarının belirtilmesi, CHP’lilerin yasal boşluklardan yararlanarak yönettikleri belediyelerde usulsüz şekilde nasıl kadrolaştıklarını bir kez daha gözler önüne serdi.