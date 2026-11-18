New York FED Başkanı John Williams da enflasyonun hâlâ yüksek ve kalıcı olduğuna dikkat çekerek yeni faiz artırımlarının gündeme gelebileceğini ifade etti. Ancak Williams, Musalem'den farklı olarak çok daha agresif bir sıkılaşma sürecine ihtiyaç olmadığını savundu. Son aylarda izlenen politikanın sonuç verdiğini belirten Williams, enflasyonu yüzde 2 hedefine döndürmek için daha fazla çalışma yapılması gerektiğini, ancak bunun ani ve sert adımlar gerektirmediğini aktardı. Piyasalarda Fed'in aralık ayındaki toplantısında 25 baz puanlık faiz artırımına gitme ihtimali yaklaşık yüzde 96 olarak fiyatlanıyor. Daha yüksek faiz beklentisi, yatırımcıların dolar ve tahvil gibi getiri sağlayan varlıklara yönelmesini desteklerken, faiz getirisi bulunmayan altının elde tutulmasının maliyetini artırıyor.