GRAM ALTIN 6.158 TL'DEN BAŞLADI: Ons fiyatı TSİ 06.00 itibarıyla 3.798 dolardan işlem gördü. Spot piyasada gram altın ise güne 6.158 TL'den başladı. Küresel piyasalarda dolar endeksinin 103,6 seviyesinde, ABD 10 yıllık tahvil getirilerinin ise yüzde 5,1'e yakın seviyelerde tutunması altın üzerindeki baskıyı artırıyor. Özellikle ABD Merkez Bankasının (FED) para politikasında yeniden sıkılaşmaya gidebileceği beklentisi, değerli metaldeki satışların temel sebepleri arasında öne çıkıyor. Son olarak St. Louis FED Başkanı Alberto Musalem, enflasyonla mücadelede önümüzdeki ilkbahara kadar birkaç faiz artırımının gerekebileceğini belirtti. Mevcut para politikasının, ekonomik faaliyeti ve enflasyonu yeterince sınırlayacak düzeyde olmadığını savunan Musalem, “Fiyat istikrarının sağlanması için daha erken ve ilave adımlar atılması gerekebilir” dedi.