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Ekonomi Yenilikçi uygulama
Ekonomi

Yenilikçi uygulama

Erciyes Anadolu Holding markalarından İstikbal, ‘Evinde Gör’ uygulamasıyla beğenilen her bir mobilyanın mekânda sanal olarak deneyimlenmesine imkân tanıyor.

Yeniakit Publisher
2022-12-28 13:10:00 -
Yenilikçi uygulama

Tüm mobil cihazlarda kullanılabilen uygulama sayesinde müşteriler satın alacakları ürünleri evlerinden çıkmadan 3 boyutlu olarak görme ve sanal olarak deneyimleme fırsatı sahip olacak. Uygulamayı kullanmak için istikbal.com.tr’ye giriş yapıp denenecek ürünün sayfasına tıklayarak ‘Evinizde Görün’ butonunu seçmek ve mobil cihazın kamera özelliğini açmak gerekiyor.

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