Yenileyin ama nasıl?



Mutfak dolaplarını değiştirmeniz ya da yenilemeniz mi gerekiyor? Mutfağınızı yenilemeniz ve tadilat yapmanız gerekiyorsa, yeni mutfak dolapları almamak için iki temel seçeneğinizden biri mutfak dolaplarını yenilemektir. Böyle bir yenilik, mutfağınızın değerini önemli ölçüde arttırır. Mutfak dolabı yenileme, tipik olarak mutfak dolaplarının dış yüzeylerini yeni kaplamalar ve kağıtlar ile kaplamayı gerektirir. Mevcut mutfak dolaplarınız halâ sağlam bir ahşap ise, yeni bir renk ile boyayabilir ya da kaplama kağıtları kullanarak onların görünümlerini yenileyebilirsiniz.

ÖLÇÜN BİÇİN..

Mutfağınız, evinizde en yoğun trafik akışının olduğu yerdir. Mutfak dolabı yenileme, mutfak dekorasyonunda değişiklik yapmak isteyenler için son dönemde çok popüler bir seçenektir.

Bunun sebebi, yenilemek için kullanabileceğiniz kaplama malzemelerinin ve boyaların teknolojik olarak çok daha gelişmiş hale gelmesidir. Ayrıca mutfak dolabı yenileme için kullanılan malzemelerin maliyeti, yeni mutfak dolabı satın alma maliyetinin yarısından daha azdır. Yeni mutfak dolabı satın almak mı yoksa mutfak dolaplarını yenilemenin mi sizin için daha uygun olduğunu merak ediyorsanız, karar vermek için şu maddelerden yardım alabilirsiniz:

İşlevsellik

Mevcut mutfak düzeniniz ile ilgili herhangi bir sorunuz, en ideal seçenek mutfak dolaplarını yenilemektir. Ancak, ek depolama ya da daha esnek işlevler arıyorsanız, yeni bir mutfak dolabı satın almayı düşünebilirsiniz.

Dayanıklılık

Mevcut dolaplarınızın yapısının hâlâ sağlam olup olmadığını kontrol edin. Dolabınızın ömründen şüpheleniyorsanız, mutfak dolaplarını yenilemekten daha fazlasına ihtiyacınız olabilir.

Görünüm

"Ay sıkıldım iyice.." diyenlerdanseniz; mutfağınızda gerçek bir yenileme ile daha iyi olup olmayacağını belirlemenize yardımcı olması için, mutfak tadilat uzmanlarına danışmalısınız. Sıkılmak kurtulmanızın maliyeti size n'olacaktır, öğrenirsiniz!

Baktınız papuç pahalı

Yeni mutfak satın almanın dışında farklı seçenekleri düşünebilirsiniz. Tabii burada bütçe yine önemlidir. Mutfak dolabı yenileme ve mutfak tadilatlarınız için hem paradan hem de zamandan tasarruf edebilirsiniz. Dolapları yenilerken; kulpları, menteşeleri ve çekmece içlerini de değiştirebilirsiniz.

Mutfak Dolabı Yenileme Maliyeti

Mutfak dolaplarını yenileme maliyeti değişkendir. Çekmece ve dolap içlerini de yenilemeye dahil etmek, kullanacağınız malzemelerin kaliteleri ve diğer aksesuarların da dahil olmasıyla maliyet de değişkenlik gösterir. Mutfak dolabı yenileme maliyeti yine de, yeni bir mutfak dolabı satın almanın yarısı, hatta üçte biri maliyetindedir.

Dolapları yenilemek birçok yönden daha avantajlıdır.

Yıkıp dökme yoktur,

Usta masrafı etmezsiniz,

Daha hızlı ve daha ucuzdur,

Çok çeşitli renkler, kaplamalar ve stiller vardır,

Kaplama malzemeleri su ve sabunla kolayca temizlenebilir.



Karar sizin!