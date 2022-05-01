Yenilenmiş ikinci el akıllı telefonlar Türk Telekom’da

Ürünler, 1 yıl yenileme merkezi garantisi altında piyasaya sunulacak. Türk Telekom Bireysel Satış Genel Müdür Yardımcısı İsmail Bütün, Ticaret Bakanlığı’nın cari açığın düşürülmesini ve tüketicinin akıllı telefona erişiminin kolaylaştırılmasını hedefleyen projesinin sektör için büyük bir kazanım olduğunu kaydetti.

Bütün, “Bizler de satış kanallarımızda müşterilerimize sunduğumuz yüzde 1 KDV fırsatıyla bu projeye avantajlı tekliflerle katılıyoruz. Bu yıl müşterilerin akıllı cihazlarda çok çeşitli ihtiyaçlarını karşılayarak, ek avantajlar getireceğimiz yeni bir döneme girdik. Yenilenmiş ikinci el akıllı telefonlar, Türk Telekom çatısı altında avantajlı fiyatlarla ve 12 taksite varan taksit seçeneklerinin yanında yenileme merkezi tarafından sağlanacak 1 yıllık garanti seçenekleriyle Türk Telekom mağazalarında sunuluyor” dedi.