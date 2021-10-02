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Ekonomi Yenilenmiş 'cep'te KDV yüzde 1 olacak
Ekonomi

Yenilenmiş 'cep'te KDV yüzde 1 olacak

En az bir yıl öncesine ilişkin data, ses ya da kısa mesaj kullanım trafiği bulunan kullanılmış cep telefonlarının “yenilenmiş ürün” garantisi verilerek satışında KDV oranı yüzde 18’den yüzde 1’e indirildi.

Yeniakit Publisher
2021-10-02 14:05:00 -
Yenilenmiş 'cep'te KDV yüzde 1 olacak

Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete’de yayımlandı. Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, Twitter hesabından konuya ilişkin yaptığı paylaşımda, kararın ekonomiye sağlayacağı katkıya dikkati çekti. Sayan, “Özellikle yenilenmiş cep telefonlarının ekonomimize yeniden kazandırılması için çok güzel bir gelişme. Sektörümüz için hayırlı olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.

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