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Yenilenen Sarp Gümrük Kapısı hizmete açılacak

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, yarın yap-işlet-devret modeliyle modernize edilen Sarp Gümrük Kapısı'nın açılışını gerçekleştirecek

28 Şubat 2019 Perşembe 15:33
Yenilenen Sarp Gümrük Kapısı hizmete açılacak

ANKARA (AA) - Türkiye'nin Gürcistan'a açılan en önemli gümrük kapısı olan ve yap-işlet-devret (YİD) modeliyle yenilenen Sarp Gümrük Kapısı yarın hizmete girecek.

Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, modernizasyon çalışmaları tamamlanan Sarp Gümrük Kapısı'nın açılışı Bakan Ruhsar Pekcan tarafından gerçekleştirilecek.

Sarp Gümrük Kapısı, TOBB/GTİ AŞ tarafından YİD modeliyle 2009 yılında yenilendi. Özellikle kimlik kartıyla geçişlerin başlamasıyla yoğunluk açısından en aktif gümrük kapılarından biri haline geldi.

İki ülke vatandaşlarının, 2011'de imzalanan protokol çerçevesinde kimlik kartıyla seyahat edebilmelerine olanak sağlanmasının ardından, artan TIR ve yolcu trafiğini karşılamada yaşanan sıkıntılar nedeniyle kapının yeniden yapılandırılması gündeme geldi.

Bu doğrultuda, 2016 yılının kasım ayında sahanın bitişiğindeki bazı alanların da dahil edilerek Sarp Gümrük Kapısı'nın artan trafiğini karşılayacak şekilde kapasitesinin artırılması amacıyla yeniden inşa edilmesi çalışmalarına başlandı.

- 155 milyon liralık yatırım

Yenilenen Sarp Gümrük Kapısı'nda Türkiye'ye giriş ve çıkışta yer alan peron sayısı 8'den 12'ye çıkarılacak. Araç trafiğinde aksaklıklara yol açan yolcu geçişleri, bu trafikten tamamen ayrılarak yaya geçişlerinin üst kattan yapılması sağlanacak. Gümrük sahası da yaklaşık 46 bin metrekare olacak.

Yolcuların hava koşullarından etkilenmemesi, modern şartlarda işlemlerinin yapılması için yurda giriş ve çıkışta 2 yolcu salonu da inşa edildi. Proje doğrultusunda 155 milyon lira tutarında yatırım yapıldı.

Sarp Gümrük Kapısı modernizasyon çalışması tek durakta kontrol projesine uygun olarak hayata geçirildi. Modernizasyonla Türkiye ile Gürcistan arasındaki ticari ilişkilerin geliştirilmesi de hedefleniyor.

Ticaret Bakanlığınca yürütülen "Tek Durakta Kontrol" ile diğer kurum ve kuruluşlarca yapılan kontrollerin gümrük kontrolleriyle aynı yer ve zamanda yapılması sağlanarak işlem süresinin kısaltılması, TIR'ların gümrük kapılarındaki bekleme sürelerinin azaltılması amaçlanıyor.

Gürcistan Maliye Bakanı Ivane Matchavariani, Gürcistan Ekonomi ve Sürdürülebilir Kalkınma Bakanı George Kobulia'nın da yer alacağı açılış törenine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da videokonferans yöntemiyle katılması bekleniyor.

Bu arada, geçen yıl 6,9 milyon yolcu ve 600 bin aracın geçiş yaptığı Sarp Gümrük Kapısı dışında, ayrıca Türkgözü ve Çıldır-Aktaş olmak üzere Gürcistan'a açılan 2 gümrük kapısı daha faal olarak hizmet veriyor.

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Haber Tarihi: 28 Şubat 2019 Perşembe 15:33
  1. Gürcistan
  2. Sarp Gümrük Kapısı
  3. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan

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